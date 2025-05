Έντεκα κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακή της Νέας Ορλεάνης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές αυτής της μεγάλης, τουριστικής πόλης των νότιων ΗΠΑ.

Ένας από τους δραπέτες έχει ήδη συλληφθεί.

11 inmates escaped (one captured) from a New Orleans prison Friday.

Their crimes range from drug possession to taking of human life.

Officials say the inmates should be considered “armed and dangerous.”

Sources say inmates may have removed a toilet and tunneled through a wall. pic.twitter.com/M2qvgc4Sfb

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) May 16, 2025