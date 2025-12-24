Οι Αρχές του Λος Άντζελες εξέδωσαν χθες Τρίτη εντολές εκκένωσης για ορισμένες περιοχές, καθώς καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν την Καλιφόρνια, αυξάνοντας τους φόβους για επικίνδυνες πλημμύρες την παραμονή των Χριστουγέννων.

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι»

Ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι» – δηλαδή μια καταιγίδα που μοιάζει με ποτάμι στον ουρανό – αναμένεται να πλήξει τη νότια Καλιφόρνια τις επόμενες ώρες και η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη χριστουγεννιάτικη καταιγίδα», προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service / NWS), προβλέποντας έως και 250 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

HEADS UP!!! Dangerous weather this week!!! Take the time now to prepare and NEVER drive through flooded roadways!!! pic.twitter.com/B6oSqcyrnc — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 23, 2025

Key Messages for the Atmospheric River affecting California and adjacent areas have been updated. There is a HIGH RISK of flash flooding Wednesday along the southern slopes of the Transverse Range just outside Los Angeles. Find your local forecast at https://t.co/pGx1JRZLBI. pic.twitter.com/9WajjzjReF — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 22, 2025

Σε αυξημένη επιφυλακή Αρχές και κάτοικοι – Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο σερίφης του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε πως περισσότερα από 100 νοικοκυριά έχουν λάβει εντολές εκκένωσης και ότι οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν ώστε να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών Πασίφικ Παλισέιντς και Μαλιμπού, οι οποίες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, καθώς οι προβλεπόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις εγείρουν ανησυχίες για κατολισθήσεις.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από ισχυρούς ανέμους, αυξάνοντας τους φόβους για διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αποκλεισμούς δρόμων εξαιτίας πτώσης δέντρων. Για τον λόγο αυτόν, οι αρχές προειδοποίησαν τους εκδρομείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ