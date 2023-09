Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα, ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) πως εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους F-35, μια ημέρα αφότου απηύθυναν έκκληση σε πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Ο πιλότος του F-35B Lightning II είχε προλάβει να εγκαταλείψει το μαχητικό αεροσκάφος προτού αυτό συντριβεί, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης.

