Μια πρώτη ομάδα μεταναστών χωρίς χαρτιά, τα μέλη της οποίας συναίνεσαν να λάβουν βοήθημα 1.000 δολαρίων και να «αυτοαπελαθούν», αναχώρησε από τις ΗΠΑ χθες Δευτέρα με ειδική πτήση που είχε προορισμό την Ονδούρα και την Κολομβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

Συνολικά, 64 μετανάστες επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε από το Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ.

«Έλαβαν ο καθένας ταξιδιωτικό βοήθημα, εφάπαξ ποσό 1.000 δολαρίων, και διατήρησαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν μια μέρα νόμιμα στις ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, 38 άνθρωποι επαναπατρίστηκαν στην Ονδούρα και 26 στην Κολομβία.

Η υπουργός Κρίστι Νόεμ παρότρυνε κι άλλους μετανάστες χωρίς χαρτιά να ωφεληθούν από την πρωτοβουλία οικειοθελών επαναπατρισμών που βαφτίστηκε Project Homecoming («Πρόγραμμα επιστροφή στην πατρίδα»).

Today, @DHSgov conducted its first Project Homecoming charter flight of 64 individuals who voluntarily chose to self-deport to their home counties of Honduras and Colombia. If you are here illegally, use the CBP Home App to take control of your departure and receive financial… pic.twitter.com/xVv5JtrbKs

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 19, 2025