Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε σήμερα (18/6) την επανεξέταση σε διάστημα έξι μηνών της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

«Πάρα πολλές συμμαχικές χώρες εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν την ιστορική ανάγκη που τους εξέθεσε σαφώς ο πρόεδρος Τραμπ: Αναδιαμόρφωση μιας κατάλληλης και ισχυρής στρατιωτικής συμμαχίας», δήλωσε ενώπιον των 32 υπουργών Άμυνας του NATO.

«Ανακοινώνω σήμερα μια επανεξέταση έξι μηνών που θα μελετήσει την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων και την ανάπτυξή τους στην Ευρώπη», σημείωσε στη διάρκεια της συνόδου των υπουργών Άμυνας του NATO στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

«Θα πρόκειται για μια πραγματική επανεξέταση. Θα σχεδιαστεί για να εγγυάται ότι το NATO προοδεύει γρήγορα και μη αναστρέψιμα προς μια Ευρώπη στο τιμόνι, που αναλαμβάνει τη βασική ευθύνη της άμυνας της ηπείρου», προειδοποίησε, κατόπιν σειράς επικρίσεων σχετικά με ευρωπαϊκές χώρες που αρνήθηκαν τη βοήθειά τους στις ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε επίσης «επονείδιστη» τη συμπεριφορά αυτών που απέρριψαν ή αρνήθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις την πρόσβαση σε βάσεις του NATO στο έδαφός τους.

Διευκρίνισε ότι η επανεξέταση αυτή της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη θα πρέπει επίσης να επιτρέψει μακροπρόθεσμα οι ΗΠΑ να έχουν την εγγύηση ότι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της Συμμαχίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο όταν θα το κρίνουν χρήσιμο.

Η Συμμαχία θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός «που κινητοποιείται για να διασφαλίσει ότι η πρόσβασή μας, οι χώροι μας και οι υπερπτήσεις μας είναι σαφώς ορισμένες και εγγυημένες», υπογράμμισε.

Οι ΗΠΑ είχαν επικρίνει αυστηρά ευρωπαϊκές χώρες που αρνήθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις τη χρήση βάσεων του NATO στο έδαφός τους στη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράν.

Ο Χέγκσεθ προειδοποίησε επίσης τη Συμμαχία ότι θα μειώσει την αμερικανική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της αν ορισμένες χώρες αρνηθούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πέρυσι στη σύνοδο κορυφής του NATO στη Χάγη.

«Η ετήσια συνεισφορά στο NATO θα εξαρτηθεί από τον σεβασμό, από τις άλλες χώρες, των στόχων τους για τις αμυντικές δαπάνες. Όπου άλλοι σύμμαχοι δεν δαπανούν με την απαραίτητη σπουδή, οι συνεισφορές μας θα μειωθούν», σημείωσε.

Νωρίτερα σήμερα είχε εξάλλου δηλώσει ότι το NATO χρειάζεται να επιστρέψει στις ρίζες του ως μια «σκληροπυρηνική» στρατιωτική συμμαχία και ότι οι ΗΠΑ θα είναι ειλικρινείς τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημοσίως σχετικά με τις χώρες που χρειάζεται να κάνουν περισσότερα για να αντεπεξέλθουν στις δεσμεύσεις τους.

«Πολλές χώρες τηρούν τις δεσμεύσεις τους», αλλά «ορισμένες οφείλουν να κάνουν ακόμη περισσότερα, και θα είμαστε ειλικρινείς ως προς το ζήτημα αυτό, τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημοσίως. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, οι φίλοι να είναι ειλικρινείς με τους φίλους τους», σημείωσε κατά την άφιξή του για τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της συμμαχίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε από την πλευρά του τις «τεράστιες ποσότητες χρημάτων» που δαπανώνται εφεξής από τους Συμμάχους.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του NATO και ο Καναδάς δαπάνησαν πέρυσι επιπλέον 90 δισεκατομμύρια δολάρια από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπήρξε αύξηση σχεδόν 20%, διευκρίνισε.

Πέρυσι κατά την σύνοδο κορυφής του NATO στη Χάγη, οι Σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αφιερώσουν ως το 2035 τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ τους στις δαπάνες τους για την ασφάλεια, από το οποίο το 3,5% για τις αυστηρά στρατιωτικές δαπάνες τους.

Πέρυσι οι 32 χώρες του NATO είχαν όλες επιτύχει τον προηγούμενο στόχο, δηλαδή οι στρατιωτικές τους δαπάνες να ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ τους, όπως είχε αποφασιστεί το 2014.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ατλαντικής Συμμαχίας, τρεις ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβενία, ξανάπεσαν φέτος κάτω από το 2%, ενώ αριθμός από αυτές, όπως η Γαλλία, ξεπερνούν μετά βίας αυτό το ποσοστό.

Ο σεβασμός των δεσμεύσεων αυτών που ελήφθησαν στη Χάγη θα αποτελεί ένα από τα διακυβεύματα της προσεχούς συνόδου κορυφής του NATO στις 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Οι Ευρωπαίοι θέλουν εκεί να δώσουν μια καλή εικόνα, και συμβόλαια εξοπλισμών, εκ των οποίων ένα μέρος με τις ΗΠΑ, αναμένεται να ανακοινωθούν σε αυτήν την περίσταση, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Η Ουάσιγκτον εξέφρασε εξάλλου στις αρχές Ιουνίου τη βούλησή της να μειώσει τη συμβολή της στο «μοντέλο δυνάμεων» της Συμμαχίας, που επιτρέπει σε αυτήν να γνωρίζει σε ποια στρατιωτικά μέσα μπορεί να υπολογίζει από την πλευρά των 32 χωρών μελών της σε περίπτωση ανάγκης.

Η μείωση της αμερικανικής συμβολής σε αυτό το «μοντέλο δυνάμεων» προκάλεσε νέα ανησυχία, μολονότι οι Ευρωπαίοι βεβαιώνουν ότι μπορούν να την αντιμετωπίσουν.

«Συνολικά, θα είμαστε σε θέση να αντισταθμίσουμε πολλά πράγματα. Αλλά χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο, και αυτό είναι το σαφές μήνυμα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι Ευρωπαίοι αντισταθμίζουν εφεξής αυτήν τη μείωση», διαβεβαίωσε σήμερα ο Ρούτε, μολονότι η αμερικανική απόφαση έχει «άμεση» εφαρμογή, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του NATO.

«Συνολικά, πρόκειται για δυνατότητες που διαθέτουν ήδη άλλοι σύμμαχοι, ή που θα έχουν στο προσεχές μέλλον», διευκρίνισε χθες, Τετάρτη, ο Ρούτε.