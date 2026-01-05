Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι αμερικανικές Αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στην κατοικία του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, στο Σινσινάτι του Οχάιο, όπου ένα άτομο συνελήφθη και κρατείται, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του συμβάντος.

BREAKING: Man arrested after incident at home of Vice President JD Vance in Ohio. Windows damaged. No statement yet from the Secret Service – WLWT pic.twitter.com/JW9QpuBWD2 — BNO News (@BNONews) January 5, 2026

Σύμφωνα με τοπικά και εθνικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη γειτονιά East Walnut Hills. Αστυνομικές δυνάμεις του Σινσινάτι, σε συνεργασία με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (U.S. Secret Service), έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ότι στην κατοικία υπήρχαν αρκετά σπασμένα παράθυρα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για πιθανή παραβίαση ή στοχευμένη ενέργεια.

Ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για τα πιθανά κίνητρά του. Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν πρόκειται για απόπειρα διάρρηξης, βανδαλισμό ή εσκεμμένη ενέργεια με πολιτικά χαρακτηριστικά, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν υλικό και μαρτυρίες, προσθέτοντας ότι επίσημη ενημέρωση θα υπάρξει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δεδομένων.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τζέι Ντι Βανς δεν βρισκόταν στο σπίτι του τη στιγμή του περιστατικού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε περάσει στην κατοικία του τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής, λίγες ώρες πριν σημειωθεί το συμβάν.

Με πληροφορίες από: Reuters