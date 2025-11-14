Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, την έναρξη της νέας στρατιωτικής επιχείρησης «Operation Southern Spear», με στόχο, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, την εξάλειψη των «ναρκωτρομοκρατών» και «την προστασία των Αμερικανών πατριωτών από τα θανατηφόρα ναρκωτικά».

Σε μήνυμά του στο Χ (πρώην Twitter), ο Χέγκσεθ τόνισε:

«Σήμερα ανακοινώνω την Operation Southern Spear. Υπό την ηγεσία της Joint Task Force Southern Spear και του SOUTHCOM, η αποστολή αυτή υπερασπίζεται την πατρίδα μας, εξαλείφει τους ναρκωτρομοκράτες από το ημισφαίριό μας και διασφαλίζει την ασφάλειά μας απέναντι στα ναρκωτικά».

«Το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής, και θα το προστατεύσουμε» συμπλήρωσε.

Η «SOUTHCOM» (σ.σ. Νότια Διοίκηση) είναι το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αρμόδιο για 31 χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Καραϊβικής. Η επιχείρηση «Southern Spear», σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται να σηματοδοτεί τόσο την επωνυμία για μία ήδη σε εξέλιξη δράση όσο και πιθανή κλιμάκωση στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Τα πρώτα πλήγματα

Τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι πριν ακόμη την ανακοίνωση, οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες πλήγματα κατά υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το CNN και το CBS, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου αμερικανικά στρατιωτικά μέσα έπληξαν σκάφος στην Καραϊβική, που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά όπως ισχυρίζονται οι ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων επιβαινόντων.

Συνολικά, οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα που έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 80 ατόμων στην περιοχή.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων, καθώς και περίπου 14.000 στρατιωτικού προσωπικού στην περιοχή της Τρινιντάντ και Τομπάγκο, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας της στην Καραϊβική.

Αντιδράσεις και διεθνείς αμφιβολίες

Η ανακοίνωση προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις:

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι πρόκειται για νόμιμη δράση κατά διακινητών ναρκωτικών.

Χώρες της περιοχής, όπως η Βενεζουέλα, εκλαμβάνουν την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας ως πιθανή απειλή εναντίον της κυριαρχίας τους.

Η Βρετανία, από την άλλη, φέρεται να σχεδιάζει περιορισμό ανταλλαγής πληροφοριών με τις ΗΠΑ εξαιτίας φόβων για παράνομες επιχειρήσεις ή «δολοφονίες» υπόπτων διακινητών ναρκωτικών.

Αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι οι λεπτομέρειες για τους στόχους της επιχείρησης παραμένουν ασαφείς και η αμερικανική πλευρά δεν έχει δημοσιοποιήσει πλήρη νομική βάση ή διαδικασίες, ενώ η «Operation Southern Spear» παρουσιάζεται ως στρατηγική ασφάλειας που μετατρέπει την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών σε κεντρική πολιτική προτεραιότητα.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η Operation Southern Spear επισημαίνει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο, όπως φυσικά αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Η χρήση στρατιωτικής ισχύος σε θαλάσσιες ζώνες και η ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων δημιουργούν έναν νέο «χάρτη ασφαλείας», με στόχο την αποτροπή των ναρκωτρομοκρατών, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν ανησυχίες για διεθνή ένταση και νομικές αμφισβητήσεις.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η επιτυχία της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από τη σαφήνεια των στόχων, τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και τον σεβασμό στους διεθνείς κανόνες, ώστε η «Southern Spear» να θεωρηθεί ως επιχείρηση «καθαρού» πολέμου κατά των ναρκωτικών και όχι η επόμενη πηγή έντασης στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Με πληροφορίες από: AXIOS