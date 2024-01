Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, στην πολιτεία Άιοβα, για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κατά αμερικανικά εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα και προβλέψεις της εταιρείας Edison Research.

Ο μεγιστάνας επιβεβαίωσε το καθεστώς του αδιαφιλονίκητου φαβορί της αμερικανικής παράταξης της δεξιάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των CNN και CBS.

Κατά την Edison Research, με το 5% των ψήφων των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων να έχει καταμετρηθεί, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ εξασφάλιζε το 49,1%, ο Ρον ΝτεΣάντις το 22,3% και η Νίκι Χέιλι το 21,3%.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ θα εξασφαλίσει στη μεσοδυτική πολιτεία τουλάχιστον 16 εκλέκτορες, η κυρία Χέιλι 4, ο κ. ΝτεΣάντις 4, ενώ 16 μέλη του εκλεκτορικού σώματος στο κομματικό συνέδριο έμενε να κριθούν.

Ένδειξη της πόλωσης στις ΗΠΑ είναι στοιχείο που ανέδειξε δημοσκόπηση κατά την προσέλευση των ψηφοφόρων (entrance poll) της εταιρείας: το 66% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων θεωρεί πως δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν τις προεδρικές εκλογές το 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα το βράδυ (τα ξημερώματα σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι οι Αμερικανοί πρέπει να «ενωθούν», μετά τη νίκη του στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, στην πολιτεία Άιοβα, που επιβεβαίωσε πως είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί της διαδικασίας.

«Νομίζω πως τώρα είναι καιρός όλοι μας, η χώρα μας να ενωθεί (…). Είτε πρόκειται για Ρεπουμπλικάνους, Δημοκρατικούς, φιλελεύθερους, ή συντηρητικούς», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είναι γνωστός για τη συνήθως επιθετική ρητορική του, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στην πόλη Ντε Μόιν, σε αυτή τη μεσοδυτική πολιτεία.

Η καθαρή νίκη που κατήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία στην Άιοβα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ σημαίνει πως βρίσκεται «καθαρά μπροστά» στην κούρσα, πως είναι το φαβορί, εκτίμησε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και ο ίδιος υποψήφιος για την επανεκλογή του, καθώς αναγγέλλεται επανάληψη της αναμέτρησής τους το 2020.

