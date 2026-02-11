Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιστρατεύσει μέχρι και το Πεντάγωνο για να κρατήσει ζωντανή μια από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες του πλανήτη: την καύση άνθρακα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει προεδρικό διάταγμα με το οποίο υποχρεώνει ουσιαστικά τον αμερικανικό στρατό να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από ανθρακικούς σταθμούς, μετατρέποντας τις ένοπλες δυνάμεις σε εγγυημένο πελάτη των ορυκτών καυσίμων.

Η κίνηση αυτή, που δεν επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα από το Reuters, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποφάσεων του Λευκού Οίκου που γυρίζουν την αμερικανική ενεργειακή πολιτική δεκαετίες πίσω, την ώρα που η υπόλοιπη υφήλιος προσπαθεί – έστω και με δυσκολία – να περιορίσει τις εκπομπές που οδηγούν στην κλιματική κατάρρευση.

Με το ίδιο διάταγμα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα λάβει εντολή να συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια «βρώμικου» ηλεκτρισμού από μονάδες που καίνε άνθρακα, ακόμη και για στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας οικονομικά έναν κλάδο που ευθύνεται για τεράστιο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο του υπουργείου Ενέργειας για κρατικές επιχορηγήσεις 175 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να «μπαλωθούν» ή να αναβαθμιστούν έξι ανθρακικοί σταθμοί σε Κεντάκι, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Βιρτζίνια και Δυτική Βιρτζίνια – περιοχές όπου η εξάρτηση από τον άνθρακα παραμένει πολιτικά και οικονομικά κρίσιμη.

Ο Λευκός Οίκος θα στήσει μάλιστα φιέστα εντός της ημέρας για να διαφημίσει τον λεγόμενο «καθαρό, όμορφο άνθρακα» – έναν όρο που προκαλεί ειρωνικά χαμόγελα σε επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους, αφού η καύση άνθρακα συγκαταλέγεται στις πιο επιβλαβείς μορφές παραγωγής ενέργειας για το κλίμα και τη δημόσια υγεία.

Στις ανακοινώσεις θα δώσουν το παρών στελέχη εταιρειών εξόρυξης και εμπορίας άνθρακα, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ γράφεται, σε μεγάλο βαθμό, με το μολύβι της βιομηχανίας των ορυκτών καυσίμων.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα για την αύξηση της παραγωγής άνθρακα, μια από τις πολλές αποφάσεις του που αντίκεινται προς τις διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.