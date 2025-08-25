Το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ ανέφερε την Κυριακή το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου», που σχετίζεται με ταξίδια και προέρχεται από χώρα που έχει πληγεί από επιδημία, αναφέρει το Reuters. Πρόκειται για ένα παράσιτο που τρώει τη σάρκα.

Η υπόθεση που ερευνήθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Μέριλαντ και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, αφορούσε έναν ασθενή που είχε επιστρέψει από ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Υγείας σε email προς το Reuters.

Το Reuters είχε αναφέρει ότι πηγές της βιομηχανίας βοείου κρέατος δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα πως το CDC είχε επιβεβαιώσει κρούσμα του σκουληκιού του Νέου Κόσμου σε άτομο στο Μέριλαντ που είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ από τη Γουατεμάλα, ωστόσο αυτό δεν καταγράφηκε επίσημα από τις Αρχές.

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτήν την εισαγωγή είναι πολύ χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.

Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα κρούσμα σε ζώα φέτος.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες πιθανότατα θα προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία στους ανθρώπους της βιομηχανίας βοείου κρέατος, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανές επιμολύνσεις στις ΗΠΑ, καθώς το σκουλήκι έχει κινηθεί προς βορρά από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ έχει εκτιμήσει ότι μια επιδημία προερχόμενη από το σκουλήκι θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία του Τέξας, την πολιτεία με τη μεγαλύτερη παραγωγή βοοειδών στις ΗΠΑ, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε θανάτους ζώων, κόστος εργασίας και φαρμακευτικές δαπάνες.

Στέλεχος της βιομηχανικής ένωσης Beef Alliance έστειλε email την περασμένη εβδομάδα σε περίπου 20 άτομα άτομα στον τομέα της κτηνοτροφίας και του βοείου κρέατος, ενημερώνοντάς τους ότι το CDC είχε επιβεβαιώσει ανθρώπινο κρούσμα στο Μέριλαντ σε άτομο που είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ από τη Γουατεμάλα, σύμφωνα με πηγή που δεν θέλησε να κατονομαστεί και η οποία μοιράστηκε το περιεχόμενο των email με το Reuters.

Η Beth Thompson, κρατική κτηνίατρος της Νότιας Ντακότα, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι ενημερώθηκε για ανθρώπινο κρούσμα στο Μέριλαντ την τελευταία εβδομάδα από άτομο με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Το CDC παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Μέριλαντ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με κρατικούς υπευθύνους για την υγεία των ζώων, δήλωσε η Thompson.

«Το μάθαμε από άλλες πηγές και έπρεπε να απευθυνθούμε στο CDC για να μας πουν τι συνέβαινε», είπε.

Τι είναι το σκουλήκι του Νέου Κόσμου

Πρόκειται για παρασιτικές μύγες των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε πληγές ζώων. Όταν τα αυγά εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες «σκάβουν» τον ιστό του ζώου, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή, εάν δεν αντιμετωπιστεί η προσβολή.

Το σκουλήκι μπορεί να είναι καταστροφικό για τα βοοειδή και την άγρια πανίδα. Σπάνια προσβάλλει ανθρώπους, αν και μια προσβολή, είτε σε ζώο είτε σε άνθρωπο, μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Η θεραπεία είναι επίπονη και περιλαμβάνει την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και την ενδελεχή απολύμανση των πληγών. Ωστόσο, οι προσβολές είναι συνήθως ιάσιμες εάν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Τα email από στέλεχος της Beef Alliance ανέφεραν ότι, λόγω του απορρήτου των ασθενών, δεν υπήρχαν διαθέσιμες λεπτομέρειες για το επιβεβαιωμένο ανθρώπινο περιστατικό προσβολής. Το άτομο έλαβε θεραπεία και εφαρμόστηκαν μέτρα πρόληψης στην πολιτεία, σύμφωνα με το email.

Από το 2023, το εν λόγω σκουλήκι ταξιδεύει προς βορρά μέσω του Μεξικού, προερχόμενο από την Κεντρική Αμερική. Είναι ενδημικά παράσιτα στην Κούβα, την Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Το Μεξικό ανέφερε νέο κρούσμα τον Ιούλιο, περίπου 595 χιλιόμετρα νότια των συνόρων με τις ΗΠΑ, στη Βερακρούζ. Το USDA διέταξε άμεσα το κλείσιμο των σημείων εισόδου για εμπορικές συναλλαγές ζώων από το νότο, έχοντας ήδη αναστείλει τις εισαγωγές τον Νοέμβριο και τον Μάιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήθως εισάγουν πάνω από ένα εκατομμύριο βοοειδή από το Μεξικό κάθε χρόνο για πάχυνση σε εκτροφεία και επεξεργασία σε βόειο κρέας.