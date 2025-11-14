Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα εκπληρώσει το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ερευνήσει τους φερόμενους δεσμούς του Τζέφρι Έπστιν με τον πρώην Δημοκρατικό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και την αμερικανική τράπεζα JPMorgan, καθώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποστρέψει από τον ίδιο την προσοχή για τη σχέση του με τον καταδικασθέντα για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή. Το αίτημά του προς το υπουργείο ήρθε δύο ημέρες αφότου μια Επιτροπή του Κογκρέσου έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες έγγραφα που εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Τραμπ με τον Έπστιν.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είπε ότι ο Τζέι Κλέιτον, ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μανχάταν, θα αναλάβει επικεφαλής της έρευνας. Το σκάνδαλο Έπστιν είναι αγκάθι στο πλευρό του Τραμπ εδώ και μήνες, εν μέρει επειδή ενίσχυσε τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν μεταξύ των δικών του υποστηρικτών. Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ πιστεύουν ότι η Μπόντι και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης συγκαλύπτουν τους δεσμούς του Έπστιν με ισχυρές προσωπικότητες και τις λεπτομέρειες για τον θάνατό του σε φυλακή του Μανχάταν το 2019

Εκτός από τον Κλίντον, που συναναστρεφόταν με τον Έπστιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς και τον Ριντ Χόφμαν, τον ιδρυτή του LinkedIn, ο οποίος είναι επίσης εξέχων δωρητής των Δημοκρατικών. Και οι τρεις άνδρες αναφέρονται στα 20.000 έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπστιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τετάρτη.

«Ο Έπστιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων» έγραψε ο Τραμπ σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Όλοι ξέρουν γι ‘αυτόν, μην χάνετε τον καιρό σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω», πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο πάντως, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI ανακοίνωσαν ότι αφού μελέτησαν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους για την υπόθεση αυτή «δεν βρήκαν αποδείξεις στις οποίες να βασίσουν μια έρευνα σε βάρος ατόμων τα οποία δεν έχουν διωχθεί ποινικά μέχρι τώρα». Αρνήθηκαν επίσης να δώσουν στη δημοσιότητα τον «φάκελο Έπστιν».

Η JPMorgan ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι λυπάται για την προηγούμενη σχέση της με τον Έπστιν, ο οποίος ήταν πελάτης μεταξύ 1998 και 2013, και λέει ότι δεν τον βοήθησε να διαπράξει «αποτρόπαιες πράξεις».

Ο Κλίντον και ο Σάμερς δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό. Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με τον Χόφμαν για κάποιο σχόλιο.

Ο Τραμπ και ο Έπστιν ήταν φίλοι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και της δεκαετίας του 2000, αλλά ο πρόεδρος λέει ότι διέκοψε τις σχέσεις τους προτού ο Έπστιν να παραδεχτεί την ενοχή του, το 2008, για σωματεμπορία ανηλίκων. Ο Τραμπ αρνείται σταθερά ότι γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον χρηματιστή. Ωστόσο, ορισμένοι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ κατηγορούν την κυβέρνησή του για συγκάλυψη. Ο Τραμπ, ο οποίος συναντιέται πολύ συχνά με δημοσιογράφους, αρνείται να δεχτεί ερωτήσεις τους τις τελευταίες μέρες, αφού δημοσιοποιήθηκαν νέες αποκαλύψεις για τον Έπστιν.

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα νόμο που θα αναγκάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλο το υλικό που διαθέτει για τον Έπστιν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για σωματεμπορία ανηλίκων την εποχή που αυτοκτόνησε. Η πρόταση αναμένεται να εγκριθεί, αν και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον προσπάθησε επανειλημμένα να εμποδίσει την ψηφοφορία.

Μόλις τέσσερις στους 10 Ρεπουμπλικάνους, σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Οκτώβριο, είπαν ότι ενέκριναν τον χειρισμό της υπόθεσης του Έπστιν από τον Τραμπ, πολύ κάτω από τους εννέα στους 10 που εγκρίνουν τη συνολική του απόδοση στον Λευκό Οίκο.

«Ο Τραμπ σαφώς προσπαθεί απεγνωσμένα να αποσπάσει την προσοχή του από τη δική του παρουσία στα email του Έπστιν», είπε ο Άλαν Ρόζενσταϊν, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και πρώην δικηγόρος στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η JPMorgan πλήρωσε 290 εκατομμύρια δολάρια το 2023 σε ορισμένα από τα θύματα του Έπστιν για να διευθετήσει τις κατηγορίες ότι είχε κάνει τα στραβά μάτια στα αδικήματά του. Πριν από τη συμφωνία είχε αποκαλυφθεί ότι η τράπεζα αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια για τον χρηματιστή, ο οποίος ήταν πελάτης της μεταξύ 1998 και 2013.

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Κλίντον, ο Σάμερς ή ο Χόφμαν συμμετείχαν στα ποινικά αδικήματα του Έπστιν. Όλοι έχουν εκφράσει τη λύπη τους για τις σχέσεις τους μαζί του.

Ο Κλίντον πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του Έπστιν πολλές φορές πριν από την καταδίκη του το 2008, ενώ ο Σάμερς δεχόταν φιλανθρωπικές δωρεές εκ μέρους του όταν ήταν πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Ο Χόφμαν έχει παραδεχτεί ότι τον συνάντησε πολλές φορές, σε επαγγελματικά πλαίσια.

Πριν από την καταδίκη του το 2008, ο Έπστιν εργαζόταν και συναναστρεφόταν με πολλές γνωστές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρίγκιπα Άντριου του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος έχασε τον βασιλικό του τίτλο εν μέρει λόγω της σχέσης του με τον χρηματιστή.

Ο Τραμπ έχει αξιοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να στοχεύσει άλλους πολιτικούς αντιπάλους του, μερικοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν τώρα ποινικές κατηγορίες που για κάποιους ειδικούς είναι πολιτικά υποκινούμενες.

«Είναι εξωφρενικά ανάρμοστο ο πρόεδρος να δίνει εντολές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει μεμονωμένους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πάτρικ Τζ. Κότερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο UB Greensfelder. «Δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι» πρόσθεσε.

Ο Κλέιτον, ο εισαγγελέας που θα ηγηθεί της έρευνας, είναι ανεξάρτητος και προήδρευε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, AFP

Επιμέλεια: A.A.