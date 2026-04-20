Σοβαρές υποψίες για συναλλαγές «εμπιστευτικών πληροφοριών», που μετά από κάθε οικονομική ανακοίνωση ή στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, αποφέρουν σοβαρά οικονομικά κέρδη σε κάποιους, ελλοχεύουν γύρω από την προεδρία Τραμπ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ, οι χρηματιστές στοιχηματίζουν εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν κάνει σημαντικές ανακοινώσεις.

Το BBC εξέτασε δεδομένα για τον όγκο συναλλαγών σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές και τα συνέδεσε με μερικές από τις σημαντικότερες δηλώσεις του προέδρου που επηρέασαν την αγορά.

Οι σκιές της «εσωτερικής πληροφόρησης» πάνω από την προεδρία Τραμπ δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο χρηματιστηριακής καχυποψίας·

θυμίζουν ένα γνώριμο μοτίβο όπου η γεωπολιτική ένταση και ο πόλεμος συναντούν την κερδοσκοπία με τρόπο που γεννά εύλογα ερωτήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, παρατηρείται ότι τεράστια ποσά τοποθετούνται στις αγορές λίγες ώρες ή ακόμη και λεπτά, πριν από κρίσιμες δηλώσεις του ίδιου του προέδρου.

Το BBC, αναλύοντας δεδομένα από διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές, εντόπισε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: αιχμές συναλλαγών που προηγούνται ύποπτα των ανακοινώσεων, σαν κάποιοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι πρόκειται να ειπωθεί.

Ορισμένοι αναλυτές μιλούν ανοιχτά για χαρακτηριστικά παράνομου insider trading (εσωτερικής πληροφόρησης), με στοιχήματα βασισμένα σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό. Άλλοι επιχειρούν να μετριάσουν την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι traders (διακινητές) έχουν απλώς γίνει πιο επιδέξιοι στο να «διαβάζουν» τον Τραμπ. Όμως η σύμπτωση επαναλαμβάνεται τόσο συχνά, που δύσκολα αποδίδεται μόνο σε ένστικτο.

Πόλεμος και πετρέλαιο: τα «μαγικά» λεπτά πριν τις δηλώσεις

Η 9η Μαρτίου 2026 είναι ενδεικτική. Εννέα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο Τραμπ δηλώνει σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS ότι η σύγκρουση είναι «ουσιαστικά ολοκληρωτική».

Η αγορά αντιδρά βίαια: η τιμή του πετρελαίου καταρρέει κατά περίπου 25%.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη από τις 18:29 GMT-47 λεπτά πριν δημοσιοποιηθεί η συνέντευξη- υπήρξε τεράστια αύξηση στοιχημάτων στην πτώση του πετρελαίου.

Όσοι κινήθηκαν τότε, κέρδισαν εκατομμύρια.

Σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος καθορίζει τις τιμές της ενέργειας, το ερώτημα είναι σχεδόν αναπόφευκτο: ποιος ήξερε και πότε;

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται στις 23 Μαρτίου 2026.

Δύο ημέρες μετά από απειλές περί «εξάλειψης» ιρανικών ενεργειακών υποδομών, ο Τραμπ ανακοινώνει αιφνιδιαστικά «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη για πλήρη επίλυση των εχθροπραξιών.

Οι αγορές εκτινάσσονται και το πετρέλαιο υποχωρεί κατά 11%. Και πάλι, 14 λεπτά πριν από την ανάρτηση, καταγράφεται ασυνήθιστα υψηλός όγκος στοιχημάτων.

Ένας αναλυτής πετρελαίου το περιέγραψε ως «ανώμαλη» δραστηριότητα . Ένας ευφημισμός που δύσκολα κρύβει τη «δυσοσμία» της υπόθεσης.

Από τους δασμούς στα ρεκόρ: όταν η πολιτική «γράφει» τα ταμπλό

Το μοτίβο δεν περιορίζεται στον πόλεμο: Στις 9 Απριλίου 2025, μετά την ανακοίνωση της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» και την επιβολή δασμών που βύθισαν τις αγορές, ο Τραμπ ανακοινώνει αιφνιδιαστικά 90ήμερη παύση (σ.σ. εκτός Κίνας).

Ο δείκτης S&P 500 εκτοξεύεται κατά 9,5%, σε μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ανόδους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Και εδώ, όμως, οι μεγάλοι παίκτες φαίνεται να είχαν προλάβει: από τις 18:00 BST, πριν την ανακοίνωση, καταγράφεται έκρηξη συναλλαγών, με πάνω από 10.000 συμβόλαια ανά λεπτό.

Ορισμένοι traders πόνταραν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια, αποκομίζοντας ενδεχομένως έως και 20 εκατομμύρια κέρδος μέσα σε λίγες ώρες.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τη Γερουσία, με ανώτερους Δημοκρατικούς να ζητούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να διερευνήσει αν «άτομα από το εσωτερικό της κυβέρνησης και φίλοι» πλούτισαν εις βάρος του αμερικανικού κοινού.

Η απάντηση; Σιωπή. Ούτε η SEC ούτε ο Λευκός Οίκος σχολίασαν τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Αγορές προβλέψεων: το νέο πεδίο «παιχνιδιού»

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και οι αγορές προβλέψεων, ένα νέο πεδίο όπου η πληροφορία μετατρέπεται απευθείας σε στοίχημα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ένας λογαριασμός στο Polymarket, ο «Burdensome-Mix», ποντάρει 32.500 δολάρια στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο.

Όταν ο Μαδούρο συλλαμβάνεται από αμερικανικές δυνάμεις την επόμενη ημέρα, το κέρδος φτάνει τα 436.000 δολάρια. Ο λογαριασμός εξαφανίζεται σχεδόν αμέσως μετά.

Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2026, έξι νέοι λογαριασμοί στοιχηματίζουν σε αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν έως τις 28 του μήνα. Όταν οι επιθέσεις επιβεβαιώνονται, τα συνολικά κέρδη αγγίζουν τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Πέντε από αυτούς τους λογαριασμούς δεν ξαναδραστηριοποιούνται ποτέ.

Ο έκτος συνεχίζει, κερδίζοντας ακόμη 163.000 δολάρια προβλέποντας σωστά την εκεχειρία έως τις 7 Απριλίου.

Οι ίδιες οι πλατφόρμες δηλώνουν ότι τηρούν «τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας», ενώ η αρμόδια αμερικανική αρχή (CFTC) διακηρύσσει «μηδενική ανοχή» στην απάτη.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος αναγκάζεται να στείλει εσωτερικό email προειδοποιώντας το προσωπικό να μην χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες για στοιχήματα.

Μια προειδοποίηση που, από μόνη της, υποδηλώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό.

Νόμοι υπάρχουν, αποδείξεις όχι

Η ιστορία δεν είναι καινούργια. Σε περιόδους πολέμου ή έντονης γεωπολιτικής κρίσης, οι αγορές μετατρέπονται συχνά σε πεδίο παράλληλης «εκμετάλλευσης» για όσους έχουν πρόσβαση στην πληροφορία πριν αυτή γίνει δημόσια.

Η διαφορά σήμερα είναι η ταχύτητα και η κλίμακα: από τα συμβόλαια πετρελαίου μέχρι τα blockchain στοιχήματα, η πληροφορία γίνεται χρήμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει θεσμικό.

Η εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών είναι παράνομη από το 1933 και επεκτάθηκε στους κυβερνητικούς αξιωματούχους το 2012, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία δίωξη με βάση αυτό το πλαίσιο.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Paul Oudin, οι αρχές δεν κινούνται αν δεν μπορούν να εντοπίσουν την πηγή της πληροφορίας. Και σε ένα περιβάλλον όπου η εξουσία, ο πόλεμος και το χρήμα διασταυρώνονται, αυτή η πηγή παραμένει συχνά επιμελώς κρυμμένη.

Έτσι, το ερώτημα μένει ανοιχτό: πρόκειται για εξαιρετικά… διορατικούς traders ή για ένα σύστημα όπου η πληροφορία διαρρέει προς τους «σωστούς» ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή;

Σε κάθε περίπτωση, όταν ο πόλεμος γίνεται πεδίο κερδοσκοπίας, το τίμημα δεν είναι μόνο οικονομικό είναι βαθιά πολιτικό και σίγουρα πολύ αποκαλυπτικό για τις πραγματικές αιτίες μιας πολεμικής επίθεσης και τις προσχηματικές δηλώσεις των επιτιθέμενων γύρω από την ασφάλεια, την τρομοκρατία ή τη δημοκρατία.