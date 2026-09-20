Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τόνισε σήμερα σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους.

Οι κυρώσεις θα απαγορεύουν τις περισσότερες συναλλαγές με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά από μια περίοδο χάριτος έξι έως επτά μηνών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.