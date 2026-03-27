Σε ένα νέο και κρίσιμο κεφάλαιο της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, διπλωμάτες από χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις μεταφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ευρείας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της Τεχεράνης, με την Ουάσιγκτον να πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει την πίεση στο ιρανικό καθεστώς και πιθανώς θα το αναγκάσει να υποχωρήσει στα αιτήματα των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος με άμεση γνώση των προσπαθειών μεσολάβησης στους Times of Israel, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η ιρανική πλευρά είναι απίθανο να δεχθεί πλήρως τους όρους που περιλαμβάνονται στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων χωρίς την άσκηση σημαντικής στρατιωτικής πίεσης.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, με εντολές που περιλαμβάνουν την πιθανή κατάληψη στρατηγικών θέσεων όπως το νησί Χαργκ, σημαντικό τόσο για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όσο και για γεωστρατηγικούς λόγους.

Το νησί Χαργκ, ένα κεντρικό κομβικό σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και πυλώνας της οικονομίας του, έχει ήδη δεχθεί αεροπορικά πλήγματα από αμερικανικές δυνάμεις, με πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους να έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με αναφορές και στρατιωτικές δηλώσεις.

Παρότι έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από την αρχική κλιμάκωση της σύγκρουσης, η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι θεωρεί πως βρίσκεται ακόμη μπροστά από το αρχικό της χρονοδιάγραμμα επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι μεσολάβησης εκφράζουν επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι το ιρανικό καθεστώς δεν πρόκειται να υποχωρήσει πλήρως ακόμη κι αν πραγματοποιηθεί χερσαία εισβολή.

Το πλεονέκτημα που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, θα δώσει μια επιχείρηση «επί του εδάφους» είναι η εξουδετέρωση κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και η ενίσχυση της πίεσης για αποδοχή αμερικανικών όρων που, μέχρι τώρα, η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά. Αυτό το ενδεχόμενο όμως θέτει σε κίνδυνο μια βαθύτερη στρατιωτική εμπλοκή με μεγάλες επιπτώσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή και την ευρύτερη διεθνή πολιτική σκηνή.

Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες διπλωματίας, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι οι συζητήσεις δείχνουν ότι το Ιράν μπορεί τώρα να εξετάσει όρους που προηγουμένως απέρριπτε, υπό την πίεση της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης και των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με αξιωματούχους σε Ουάσιγκτον, Τεχεράνη και διεθνείς διαπραγματευτές να παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη, καθώς η προοπτική μιας χερσαίας επίθεσης μετατοπίζει την ήδη τεταμένη ισορροπία στη Μέση Ανατολή.