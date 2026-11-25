Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή μικρού αεροσκάφους την Τρίτη (24/11) στα ανοιχτά των ακτών του Μισισίπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι έξι επιβαίνοντες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, όπως επιβεβαίωσε η αμερικανική Ακτοφυλακή.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 210, κατέπεσε στον Κόλπο του Μεξικού, ανάμεσα στην πόλη Πασκαγκούλα και το νησί Χορν, το οποίο υπάγεται στο εθνικό προστατευόμενο πάρκο Gulf Islands National Seashore.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος, στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά τέσσερις ενήλικες και δύο αγόρια, ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, η πτήση είχε αναχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα.

Πολύωρη επιχείρηση εντοπισμού και έρευνα των Αρχών

Αμέσως μετά την πτώση ξεκίνησε πολύωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τα σωστικά συνεργεία. Αρχικά, στη θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν μόνο τρία σωσίβια, μία σωστική σχεδία και η καμπίνα του αεροσκάφους να επιπλέει, προτού τελικά δύτες εντοπίσουν τις σορούς και των έξι επιβαινόντων.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ για το συμβάν έχουν ήδη ενημερωθεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των συνθηκών της συντριβής.

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Una avioneta con seis personas a bordo, entre ellas dos niños de 8 a 10 años, cayó al mar frente a la costa de Misisipi. Había despegado de Nueva Orleans rumbo a Fort Myers, en Florida, y según la Guardia Costera descendía a unos 3.000 metros por minuto cuando se perdió el contacto. Los rescatistas hallaron la cabina, tres chalecos salvavidas y una balsa, pero ninguno de los ocupantes. — UHN Plus (@UHN_Plus) November 25, 2026

BREAKING: Small plane goes down in the water off Pascagoula, Mississippi, after descending at 10,000 feet per minute while en route from New Orleans to Page Field Airport. https://t.co/XHflsrjCkV — Scope Report (@ScopeReport_) November 24, 2026