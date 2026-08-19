Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, για τον εντοπισμό ενός άνδρα που κυκλοφορεί φορώντας μάσκα κούκλας και τρομοκρατεί ανυποψίαστους πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, ο δράστης παρενόχλησε και απείλησε τουλάχιστον έξι άτομα στην περιοχή γύρω από το Δημαρχείο της πόλης.

Όπως μεταδίδει το CBS, στις 12 Αυγούστου, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να καταδιώκει μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ νωρίς το πρωί. Ο δράστης την πλησίασε απειλητικά ρωτώντας την αν είναι «έτοιμη να πεθάνει». Προσπαθώντας να ξεφύγει πανικόβλητη, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε, ενώ ο δράστης διέφυγε χρησιμοποιώντας το μετρό.

Βιντεοσκοπεί τις επιθέσεις του

Για τη διευκόλυνση των ερευνών, οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για την ταυτοποίησή του. Ο διοικητής της αστυνομίας, Jason Smith, αποκάλυψε ότι ο δράστης συνηθίζει να καταγράφει τις πράξεις τουه με το κινητό του τηλέφωνο, έχοντας τον φακό αναμμένο. Σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για τρομοκρατικές απειλές και σωματικές βλάβες.

«Ένα διεστραμμένο παιχνίδι»

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας, η Luanda Marinho, περιέγραψε τη δική της εμπειρία όταν συνάντησε τον μασκοφόρο ενώ έκανε τζόκινγκ με φίλη της. Ο άνδρας άρχισε να τις προκαλεί επίμονα σε αγώνα δρόμου, ρωτώντας αν είναι πιο γρήγορος από αυτές. Οι δύο γυναίκες προτίμησαν να μην αντιδράσουν, ωστόσο το περιστατικό τις ανάγκασε να αλλάξουν τη συνήθη διαδρομή τους, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του ως ένα άρρωστο και επικίνδυνο «παιχνίδι».