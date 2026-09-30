Μια τυχερή τελειόφοιτος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια επιβίωσε από θαύμα μετά από πτώση από τον όγδοο όροφο ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Η Kristin Sargent, 21 ετών, αναρρώνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού έπεσε από ένα παράθυρο, ενώ χόρευε πάνω σε έναν καναπέ στην Αθήνα της Τζόρτζια.

«Μιλούσε σε έναν από τους φίλους της και έλεγε: «Είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να το πιστέψω», δήλωσε ο πατέρας της, Richard Sargent, αναπολώντας πόσο τυχερή νιώθει η κόρη του που επιβίωσε. Εξήγησε ότι η Kristin είναι «σοβαρά χτυπημένη», και ότι όλοι οι συγγενείς της είναι «τυχεροί που είναι ζωντανή».

«Είναι δυνατή μαχήτρια, οπότε θα γίνει καλά».

Πανηγυρισμοί μετά τον αγώνα

Δεν επεκτάθηκε στα αίτια του τρομακτικού ατυχήματος –το οποίο αναφέρεται ότι της προκάλεσε αρκετά σπασμένα κόκκαλα– αλλά εξήγησε ότι συνέβη αφού οι Georgia Bulldogs κέρδισαν τους Oklahoma Sooners με 41-13 το Σάββατο.

«Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια μόλις κέρδισε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου», δήλωσε ο πατέρας. «Στοιχηματίζω ότι υπήρχαν πολλά παιδιά εδώ, 21 ετών, που ήταν υπερβολικά χαρούμενα».

Η 21χρονη, η οποία είναι τελειόφοιτος τμήματος Χρηματοοικονομικών και Μάρκετινγκ, βρισκόταν στην πανεπιστημιούπολη, όταν έπεσε από το παράθυρο στον χώρο της πισίνας, σύμφωνα με αστυνομική αναφορά.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας

«Το θύμα βρισκόταν στο έδαφος κοντά στην πισίνα, η οποία βρίσκεται σε μια εσωτερική αυλή στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Από τη σκηνή φάνηκε ότι το θύμα χτύπησε σε ένα μεταλλικό παγκάκι καθώς έπεφτε, καθώς το μαξιλάρι στο παγκάκι είχε λίγο αίμα και το μπράτσο του είχε σπάσει».

Το θύμα και άλλοι μάρτυρες ανακρίθηκαν στο νοσοκομείο και όλες οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ξαπλώστρα ενδέχεται να ανέκοψε την πτώση της πριν χτυπήσει στο έδαφος.

Η διοίκηση του κτιρίου έστειλε μήνυμα υπενθυμίζοντας στους ενοίκους ότι τα παράθυρα σε όλο το συγκρότημα διαθέτουν εγκατεστημένους μηχανισμούς περιορισμού ανοίγματος ασφαλείας και τους προειδοποίησε να μην «παρεμβαίνουν, αφαιρούν ή απενεργοποιούν» τις συσκευές. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν το παράθυρο από το οποίο έπεσε η Kristin Sargent είχε ενεργοποιημένο τον περιοριστή ασφαλείας.

Η οικογένεια της φοιτήτριας έσπευσε από το σπίτι της στη Βιρτζίνια, ενώ από μια μεγάλη αφίσα στο εσωτερικό του κτιρίου, δεκάδες φίλοι και συμφοιτητές εξέφρασαν τις ευχές τους στην τυχερή κοπέλα.

Πηγή: nypost