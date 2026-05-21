Σε προσωρινό ναυάγιο οδηγήθηκε στη Γερουσία το κρίσιμο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της «αστυνομίας μετανάστευσης» (ICE), με περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προγραμματισμένη για απόψε ψηφοφορία αναβλήθηκε, καθώς η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία αρνήθηκε να κάνει δεκτούς επιπλέον όρους που έθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι επεδίωκαν να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο πριν από τη διακοπή των εργασιών του Κογκρέσου για την εβδομάδα της Ημέρας Μνήμης (Memorial Day).

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η κύρια αιτία της διαφωνίας εντοπίζεται στην απαίτηση του Λευκού Οίκου για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο σκοπός του ταμείου αυτού φέρεται να είναι η αποζημίωση ατόμων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπήρξαν θύματα «πολιτικής εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης»: Στη λίστα αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνονται εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι διώχθηκαν ή καταδικάστηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το συγκεκριμένο σχέδιο προκάλεσε την ομόφωνη και σφοδρή αντίδραση των Δημοκρατικών, οι οποίοι έκαναν λόγο για ένα «μαύρο ταμείο» στην υπηρεσία του Τραμπ. Ωστόσο, το νομοσχέδιο συνάντησε ισχυρές αντιστάσεις και από μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος έθεσε το ζήτημα σε κοινωνική βάση: «Οι άνθρωποι εκεί έξω ανησυχούν για το πώς θα πληρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο, το ενοίκιο, τα ψώνια και τη βενζίνη τους. Δεν ανησυχούν για το πώς θα συγκεντρωθούν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πρόεδρο και τους συμμάχους του, ώστε να πληρώνουν όποιους εκείνοι θέλουν».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ