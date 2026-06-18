Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται ένας γνωστός ραβίνος της ορθόδοξης εβραϊκής κοινότητας του Λέικγουντ στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, καθώς μητέρα δύο παιδιών τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύτηκε τη θέση ισχύος του για να την κακοποιήσει σεξουαλικά και στη συνέχεια επιχείρησε να τη φιμώσει και να καταστρέψει τη φήμη της.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Πολιτικό Δικαστήριο της κομητείας Όσεαν και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κλειστή και ιδιαίτερα δεμένη ορθόδοξη κοινότητα του Λέικγουντ, μιας πόλης που φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες υπερορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΗΠΑ: Από την οικονομική βοήθεια στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Η Μίριαμ Μαλάχι, μετανάστρια από το Ισραήλ και τότε ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών, αναφέρει ότι γνώρισε τον ραβίνο Αβραάμ Άπελ το 2020, όταν αναζήτησε οικονομική βοήθεια για να καλύψει τα έξοδα παιδικής φροντίδας εν μέσω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών. Σύμφωνα με την αγωγή, ο ραβίνος αρχικά τη βοήθησε οικονομικά, ωστόσο η σχέση τους φέρεται να άλλαξε δραματικά δύο χρόνια αργότερα.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι τον Ιούνιο του 2022 ο Άπελ την προσέγγισε ενώ βρισκόταν μόνη στο σπίτι της και τη σεξουαλικά κακοποίησε. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι μετά το περιστατικό ακολούθησαν και άλλες παρενοχλήσεις και περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Άσεμνα μηνύματα και φωτογραφίες

Η αγωγή περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς ότι ο ραβίνος έστελνε στη Μαλάχι μηνύματα με ιδιαίτερα χυδαίο και σεξουαλικό περιεχόμενο, στα οποία περιέγραφε σεξουαλικές πράξεις και εξέφραζε προσωπικές επιθυμίες. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα, φέρεται να της απέστειλε ακόμη και φωτογραφία των γεννητικών του οργάνων, συνοδευόμενη από σχόλιο προσωπικού χαρακτήρα.

Καταγγελίες για εκστρατεία δυσφήμισης

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν η γυναίκα γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αγωγή, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα που την παρουσίαζε ως «κίνδυνο για την εβραϊκή κοινότητα», ενώ διανεμήθηκαν φυλλάδια με δυσφημιστικό περιεχόμενο ακόμη και κοντά στο ιδιωτικό σχολείο των παιδιών της.

Η Μαλάχι υποστηρίζει επίσης ότι της προσφέρθηκαν 50.000 δολάρια προκειμένου να μην προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, πρόταση που, όπως αναφέρει, απέρριψε κατηγορηματικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ισχυρισμός της ότι στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω δικαστικής κλήτευσης προς την εταιρεία καταχώρισης ιστοσελίδων GoDaddy συνδέουν τον επίμαχο ιστότοπο με αριθμό τηλεφώνου του ραβίνου, ηλεκτρονική διεύθυνση του αδελφού του και πιστωτική κάρτα επιχειρηματικού συνεργάτη του.

Ο ραβίνος αρνείται τα πάντα

Ο Αβραάμ Άπελ απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Μέσω των δικηγόρων του υποστηρίζει ότι η σχέση του με τη γυναίκα ήταν αποκλειστικά επαγγελματική και κάνει λόγο για πλήρως κατασκευασμένους ισχυρισμούς.

Ο συνήγορός του, Ίαν Γκόλντμαν, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι τα στιγμιότυπα συνομιλιών και οι φωτογραφίες που επικαλείται η ενάγουσα είναι πλαστά και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης εκβιασμού και δυσφήμισης σε βάρος του πελάτη του. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ακόμη ότι το πρόσωπο που εμφανίζεται στις επίμαχες φωτογραφίες δεν είναι ο ραβίνος.

Η υπόθεση παραμένει πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών του Νιου Τζέρσεϊ και αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά, καθώς οι καταγγελίες αγγίζουν όχι μόνο έναν προβεβλημένο θρησκευτικό ηγέτη, αλλά και ζητήματα κατάχρησης εξουσίας, εκφοβισμού μαρτύρων και πιθανής οργανωμένης προσπάθειας φίμωσης μιας καταγγέλλουσας.