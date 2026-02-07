Σε κάθειρξη 40 ετών καταδικάστηκε την Παρασκευή 6/2, στο Κολοράντο ο Τζον Χόλφορντ, ιδιοκτήτης του Γραφείου Τελετών “Return to Nature”, έπειτα από ένα από τα πιο σοκαριστικά σκάνδαλα στον χώρο της ταφής στις ΗΠΑ.

Το 2023 οι Αρχές είχαν εντοπίσει σε εγκατάσταση της εταιρείας 189 σορούς, οι οποίες είχαν παραμείνει επί χρόνια χωρίς ταφή ή αποτέφρωση, ενώ δεκάδες οικογένειες που είχαν πληρώσει για αποτέφρωση κατήγγειλαν ότι έλαβαν δοχεία με υλικό που δεν ανήκε στους δικούς τους ανθρώπους.

Στο ακροατήριο, συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν την ανώτατη ποινή των 50 ετών.

Πολλοί κατέθεσαν ότι από τότε που αποκαλύφθηκε η υπόθεση στοιχειώνονται από εφιάλτες με εικόνες αποσύνθεσης, έντομα και δυσοσμία, ενώ κάποιοι αποκάλεσαν τον κατηγορούμενο «τέρας».

Ο Δικαστής Έρικ Μπέντλεϊ έκανε λόγο για «αδιανόητη» και «ακατανόητη» ζημιά που προκλήθηκε στις οικογένειες, υπογραμμίζοντας το βάθος του ψυχολογικού τραύματος.

Ο Χόλφορντ, λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, δήλωσε μετανιωμένος, λέγοντας ότι θα κουβαλά τις πράξεις του σε όλη του τη ζωή και ότι είχε επανειλημμένα την ευκαιρία να σταματήσει.

Οι συνήγοροί του είχαν ζητήσει ποινή 30 ετών, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για βίαια εγκλήματα και ότι δεν είχε προηγούμενο ποινικό παρελθόν, χωρίς όμως να πείσουν το δικαστήριο.

Η πρώην σύζυγός του και συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Κάρι Χόλφορντ, αναμένεται να ακούσει τη δική της ποινή στις 24 Απριλίου και αντιμετωπίζει κάθειρξη από 25 έως 35 χρόνια.

Και οι δύο είχαν παραδεχθεί την ενοχή τους τον Δεκέμβριο, για σχεδόν 200 κατηγορίες κακοποίησης σορών, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Εισαγγελία.

Παράλληλα με τις αποκαλύψεις για τις σορούς, τα δικαστικά έγγραφα σκιαγραφούν έναν τρόπο ζωής ασύμβατο με την εικόνα μιας επιχείρησης που δήθεν αδυνατούσε να καλύψει το κόστος αποτέφρωσης.

Το ζευγάρι φέρεται να δαπανούσε μεγάλα ποσά για δύο πολυτελή αυτοκίνητα, επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αγορές από Gucci και Tiffany, καθώς και θεραπείες αισθητικής.

Η Εισαγγελέας Σέλμπι Κρόου τόνισε ότι το κίνητρο ήταν καθαρά οικονομικό, σημειώνοντας ότι η Εταιρεία χρέωνε πάνω από 1.200 δολάρια ανά πελάτη και ότι τα χρήματα που ξοδεύτηκαν θα αρκούσαν για να καλυφθεί επανειλημμένα το κόστος αποτέφρωσης όλων των σορών.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι σε ομοσπονδιακή υπόθεση απάτης, καθώς κατηγορούνται ότι εισέπραξαν σχεδόν 900.000 δολάρια από Κρατικά Προγράμματα Στήριξης, την περίοδο της πανδημίας.

Για αυτή την υπόθεση ο Τζον Χόλφορντ έχει ήδη καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκισης, ενώ για την Κάρι Χόλφορντ εκκρεμεί η απόφαση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την υπόθεση των σορών, η ποινή θα εκτιθεί ταυτόχρονα με την ομοσπονδιακή.

Οι 189 σοροί είχαν αποθηκευτεί σε κτήριο στην πόλη Πένροουζ, νότια του Κολοράντο Σπρινγκς, από το 2019 έως το 2023.

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, έπειτα από καταγγελίες για αφόρητη δυσοσμία.

Οι ερευνητές περιέγραψαν εικόνες φρίκης: πτώματα σε διαφορετικά σημεία του κτηρίου, σε ορισμένες περιπτώσεις στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, με έντομα και υγρά αποσύνθεσης να καλύπτουν το δάπεδο.

Ανάμεσα στα λείψανα υπήρχαν ενήλικες, βρέφη και έμβρυα, όλα αποθηκευμένα σε θερμοκρασία δωματίου.

Η ταυτοποίησή τους έγινε σταδιακά με δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και άλλα μέσα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες είχαν παραλάβει υλικό που παρουσιαζόταν ως τέφρα, αλλά στην πραγματικότητα επρόκειτο ακόμη και για ξηρό τσιμέντο.

Πολλοί συγγενείς είπαν στο δικαστήριο ότι, όταν έμαθαν την αλήθεια, κατέρρευσε ό,τι είχαν καταφέρει στη διαδικασία του πένθους, ενώ αρκετοί μίλησαν για ενοχές και επίμονους εφιάλτες.

Συγκλονισμό προκάλεσε και η αναφορά στην υπόθεση ενός πρώην Υπαξιωματικού του Αμερικανικού Στρατού, ο οποίος θεωρούνταν ότι είχε ταφεί σε Κοιμητήριο Βετεράνων. Όταν έγινε εκταφή του φέρετρου, διαπιστώθηκε ότι περιείχε τα λείψανα άλλου ανθρώπου. Ο Βετεράνος, που δεν κατονομάστηκε, κηδεύτηκε αργότερα με πλήρεις στρατιωτικές τιμές στο Εθνικό Κοιμητήριο Pikes Peak.

Το σκάνδαλο οδήγησε και σε θεσμικές αλλαγές.

Τον Μάιο του 2024, το Κολοράντο ψήφισε νέο νόμο που ενισχύει τους ελέγχους στα Γραφεία Τελετών και καθιερώνει τακτικές επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων, ακόμη και όταν μια επιχείρηση έχει κλείσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δικαστής είχε απορρίψει πέρυσι προηγούμενες συμφωνίες που προέβλεπαν ποινές έως 20 χρόνια, μετά τις έντονες αντιδράσεις των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες τις χαρακτήριζαν υπερβολικά επιεικείς.

Με πληροφορίες από: The Colorado Sun