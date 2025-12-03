Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη καρδιά του Λος Άντζελες όταν μία γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της δέχθηκε βίαιη σεξουαλική επίθεση από έναν άστεγο, λίγα μέτρα από την είσοδο ενός πολυώροφου κτιρίου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στις 8 Νοεμβρίου.

Dogwalker violently sexually assaulted by homeless suspect in LA https://t.co/lu1nXIY0Rg pic.twitter.com/qxquFW24GS — New York Post (@nypost) December 2, 2025

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας, ο οποίος έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κουκούλα, να πλησιάζει την Terra, να τη σπρώχνει πάνω στη γυάλινη πόρτα του κτηρίου και να την κρατά, ενώ στη συνέχεια την αρπάζει από τον λαιμό και την ευαίσθητη περιοχή, ενώ εκείνη φώναζε για βοήθεια και πάλευε να ξεφύγει.

A woman walking her dog in downtown LA was sexually assaulted and beaten by a homeless man in broad daylight; a bystander intervened, but the attacker walked off before police arrived, and no arrests have been made. pic.twitter.com/zCgjkk4Dgk — Breaking911 (@Breaking911) December 2, 2025

Η Terra κατάφερε να απομακρυνθεί για λίγο, αλλά ο δράστης δεν σταμάτησε, τη έριξε στο έδαφος και την χτύπησε.

«Μου άρπαξε τον σβέρκο και την περιοχή της βουβωνικής χώρας και εγώ ούρλιαζα για βοήθεια», είπε η ίδια στο δίκτυο KTLA. Εξήγησε ότι ο επιτιθέμενος δεν μίλησε, παρά μόνο έβγαζε ήχους.

Ένας περαστικός άκουσε τις κραυγές της γυναίκας και έτρεξε να βοηθήσει επιτέθηκε επιτιθέμενος στον άνδρα ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία.

Η υπόθεση εξετάζεται ως σεξουαλική βία από την LAPD, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως ο ύποπτος είναι άστεγος.

Η Terra δηλώνει ότι έκτοτε δεν κυκλοφορεί χωρίς μέτρα αυτοπροστασίας. Φέρει μαζί της πλέον σπρέι πιπεριού και συσκευή ηλεκτροσόκ. «Ζω με τον φόβο ότι μπορεί να είναι ακόμα εκεί έξω», λέει και καλεί όσους έχουν πληροφορίες να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

με πληροφορίες από: New York Post