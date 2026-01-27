Η αποδοχή της πολιτικής Τραμπ στο μεταναστευτικό έχει μειωθεί στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ενώ οι περισσότεροι ερωτηθέντες έκριναν πως οι επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, συγκεντρώνοντας απαντήσεις πριν και μετά τον θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη, το Σάββατο, από τα πυρά πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη.

Μόλις το 39% των Αμερικανών εγκρίνει τα μέτρα που λαμβάνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο μεταναστευτικό (έναντι 41% στις αρχές του μήνα), ενώ το 53% τα αποδοκιμάζει, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση.

Τις πρώτες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, οι χειρισμοί του Τραμπ στο μεταναστευτικό είχαν μεγαλύτερη αποδοχή. Τον Φεβρουάριο, το 50% των Αμερικανών εκφραζόταν θετικά και το 41% επικριτικά.

Συνολικά, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, καθώς μειώθηκε από το 41% στην προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos η οποία διεξήχθη στις 12-13 Ιανουαρίου.

Στη δημοσκόπηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, το 58% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα στις επιχειρήσεις καταστολής, το 12% θεωρεί πως δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια, ενώ το 26% απαντά πως οι ενέργειες τους ήταν «σχεδόν σωστές». Ειδικότερα, περίπου 9 στους 10 Δημοκρατικούς έκριναν πως οι επιχειρήσεις της ICE υπερέβησαν τα εσκαμμένα, άποψη που συμμερίστηκαν μόλις 2 στους 10 Ρεπουμπλικάνους και 6 στους 10 ερωτηθέντες που δεν δήλωσαν υποστηρικτές των δύο μεγάλων παρατάξεων.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 1.139 ενήλικοι από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.