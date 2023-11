Δεκάδες αστυνομικοί έκαναν έρευνες από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, αναζητώντας και συλλαμβάνοντας διαδηλωτές κατά του Ισραήλ, καθώς οι αμερικανικές αρχές ξανάνοιγαν και πάλι τη ζωτικής σημασίας γέφυρα Μπέι Μπριτζ που οδηγεί στο Σαν Φρανσίσκο, την πόλη όπου φιλοξενείται το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Οι διαδηλωτές που απέκλεισαν αυτόν τον ζωτικής σημασίας οδικό άξονα ζητούσαν να κηρυχθεί εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία» και «Όχι αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The Bay Bridge is SHUT DOWN

Biden will not get away with genocide, Biden will not get away with staying in San Francisco without EVERYONE knowing he is supporting the slaughter in Gaza

No more genocide, ceasefire NOW pic.twitter.com/iQWWevwclA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Ariel Koren (@ariel_koko) November 16, 2023