Η εποχή των τυφώνων στον Βόρειο Ατλαντικό το 2024, η οποία αναμένεται να αρχίσει την 1η Ιουνίου, προαναγγέλλεται ασυνήθιστη με τέσσερις έως επτά τυφώνες κατηγορίας 3 ή και περισσότερους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αμερικανικής Υπηρεσίας Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

«Η εποχή αυτή προαναγγέλλεται ασυνήθιστη», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της NOAA, ο Ρικ Σπίνραντ. Η υπηρεσία δεν είχε προβλέψει ποτέ ξανά τόσο μεγάλο αριθμό ισχυρών τυφώνων, υπογράμμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι προβλέψεις αυτές συνδέονται κυρίως με την αναμενόμενη ανάπτυξη προσεχώς του καιρικού φαινομένου Λα Νίνια, καθώς και με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του Ατλαντικού Ωκεανού, ανακοίνωσε η ΝΟΑΑ.

@Genesisthegawd the NOAA issued a warning today about this upcoming Hurricane Season b/c of the High Temperatures of the Atlantic Ocean

This is why u & I are going to pray for YAHWEH TSABA to protect & prepare people in the Caribbeans & all of North America

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

El Shama (GOD Hears) pic.twitter.com/gnUdrgxBHJ

— wisewell (@wisdomandcalm) May 23, 2024