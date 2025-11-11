Η πλειοψηφία της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε τη Δευτέρα υπέρ του νομοσχεδίου που στοχεύει να τερματίσει το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο διήρκεσε 41 ημέρες.

Το κείμενο θα διαβιβαστεί πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που θα κληθεί να ψηφίσει επ’ αυτού μέσα στην εβδομάδα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη – δεύτερη κατά σειρά – ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του ρεπουμπλικανικού κόμματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς Δημοκρατικούς.

Το μέτρο έρχεται να βάλει τέλος στην πιο μακροχρόνια διακοπή λειτουργίας κυβέρνησης στην αμερικανική ιστορία, η οποία είχε σημαντικές επιπτώσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και εργαζομένους.

