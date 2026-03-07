Μια δημοσιογράφος ισπανόφωνου ειδησεογραφικού πρακτορείου στο Τενεσί συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), χωρίς να της επιδειχθεί ένταλμα σύλληψης κατά τη διαδικασία σύλληψής της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπως κατήγγειλε ο δικηγόρος της

Η Εστεφάνι Ροντρίγκεζ Φλόρεζ, δημοσιογράφος του ισπανόφωνου Nashville Noticias που έχει δημοσιεύσει επικριτικά άρθρα για την ICE, συνελήφθη την Τετάρτη 4/3, κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Νάσβιλ. Ο δικηγόρος της ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή της, ωστόσο η υπηρεσία Μετανάστευσης ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει το αίτημα.

Η Ροντρίγκεζ που είναι πολίτης Κολομβίας, εισήλθε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζει στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που κατέθεσε η υπεράσπισή της.

Διαθέτει έγκυρη άδεια εργασίας, ενώ έχει υποβάλει αίτηση για πολιτικό άσυλο και για νόμιμο καθεστώς παραμονής μέσω του συζύγου της, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Ισπανόφωνων Δημοσιογράφων, η Ροντρίγκεζ εγκατέλειψε την Κολομβία αφού δέχθηκε απειλές θανάτου λόγω της δημοσιογραφικής κάλυψης εγκληματικών υποθέσεων στην περιοχή της.

Η ένωση κατήγγειλε «τις μεταναστευτικές πρακτικές που οδηγούν στην κράτηση δημοσιογράφων, καθώς και κάθε προσπάθεια παρέμβασης στην ειδησεογραφική κάλυψη της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας».

με πληροφορίες από: Associated Press