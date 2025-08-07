Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει τους τόνους των επικρίσεων σε βάρος των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ, του Ισραήλ και της Ρωσίας για ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέφερε χθες η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη προσχέδια της ετήσιας έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ζήτημα, ενώ αξιωματούχος σημείωσε πως πιθανόν θα κλιμακώσει τις επικρίσεις στην Ευρώπη.

Τα προσχέδια είναι πολύ πιο συνοπτικά από εκείνα που δίνονταν στη δημοσιότητα από την διπλωματία της κυβέρνησης του προκατόχου του σημερινού ενοίκου του Λευκού Οίκου, του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ –το οποίο δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς χθες Τετάρτη– δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητας τη φετινή έκθεση, που κατά κανόνα αναφέρεται σε εξελίξεις της περασμένης χρονιάς.

Συνήθως η ετήσια έκθεση αυτή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δημοσιοποιείται τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

«Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2024 αναδιαρθρώνεται κατά τρόπο που αφαιρεί επαναλήψεις, αυξάνει το πόσο αναγνώσιμη είναι και ανταποκρίνεται περισσότερο στις εντολές του Κογκρέσου με βάση τις οποίες συντάσσεται», είπε χθες αξιωματούχος του υπουργείου.

Σκοπός της, πρόσθεσε, δεν είναι «να καταγράψει κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγινε σε κάθε χώρα» αλλά να παρουσιάζει «ευρεία εικόνα για τις συνθήκες ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε χώρα».

«Νομίζω πως η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επικεντρωνόταν στην ελευθερία της έκφρασης σε συμμάχους και εταίρους μας» ωστόσο «εμείς δεν διστάζουμε να το κάνουμε», είπε ο ίδιος αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ εννοεί να έχει «ειλικρινείς συζητήσεις» για «αυτές που θεωρούμε περιπτώσεις λογοκρισίας ή διακριτικής μεταχείρισης ορισμένων φωνών, είτε πολιτικών ή θρησκευτικών».

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, ούτε συγκεκριμένες χώρες — όμως σημείωσε πως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την υπόθεση αυτή στην Ευρώπη επιμένοντας πως σκοπός είναι να γίνουν «συζητήσεις» με συμμάχους της Ουάσιγκτον παρότι μπορεί να είναι «δύσκολες».

«Νομίζω πως η ελευθερία της έκφρασης είναι ζήτημα στο οποίο αληθινά καταγράφεται οπισθοδρόμηση σε ορισμένες χώρες», επέμεινε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς είχε προκαλέσει κατάπληξη στην Ευρώπη, και ειδικά στη Γερμανία, τον Φεβρουάριο, όταν υποστήριξε σε ομιλία του στο Μόναχο πως η ελευθερία της έκφρασης «υποχωρεί» στην Ευρώπη, απηχώντας απόψεις κομμάτων όπως η AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία), που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε από τη γερμανική υπηρεσία πληροφοριών «εξτρεμιστική δεξιά».

Πολιτικοί των δημοκρατικών δεν κρύβουν εξάλλου την ανησυχία τους πως η έκθεση για το ζήτημα θα αντανακλά τις προτεραιότητες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο προώθησε με ταχείς ρυθμούς στην αναίρεση διαφόρων πολιτικών προώθησης της διαφορετικότητας — φυλετικής, εθνικής, σεξουαλικής.

Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν εκτίμησε πως η «πολιτικοποίηση» των εκθέσεων αυτών θα θέσει σε κίνδυνο «τους σκοπούς τους» και θα «μειώσει την ίδια την αξιοπιστία» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.