Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παγώνει ορισμένα ομοσπονδιακά κονδύλια για τη φροντίδα παιδιών και την οικογενειακή βοήθεια στις πολιτείες της Καλιφόρνια, του Κολοράντο, του Ιλινόις, της Μινεσότα και της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών την Τρίτη, η οποία επικαλείται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με απάτες και κατάχρηση σε προγράμματα που διαχειρίζονται οι πολιτείες.