Αξιωματικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή γύρω από το πάρκο Lafayette της Ουάσιγκτον λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (04:00 GMT) και πραγματοποίησαν έρευνα στο πάρκο, ακριβώς βόρεια της προεδρικής κατοικίας, καθώς και στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Δεν εντοπίστηκε κανένας ύποπτος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία. Η υπηρεσία και οι συνεργάτες της αναζητούν ένα πιθανό όχημα και ένα πρόσωπο που παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε ότι οι δραστηριότητες στον Λευκό Οίκο συνεχίζονται κανονικά, αλλά «έχει τεθεί σε εφαρμογή αυξημένη κατάσταση ασφαλείας».

Η έρευνα οδήγησε στο κλείσιμο ορισμένων δρόμων στην περιοχή, αλλά έχουν πλέον ανοίξει ξανά, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας Άντονι Γκουγκλιέλμι σε ανάρτησή του στο X.

Ένας εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε στο BBC το βράδυ της Κυριακής ότι «η έρευνα συνεχίζεται».

Ο πρόεδρος παρέμεινε στην πρωτεύουσα αυτό το Σαββατοκύριακο αντί να πετάξει στο κτήμα του Mar-a-Lago στη Φλόριντα, όπου συχνά περνά τα Σαββατοκύριακά του.

Σε ανάρτηση στο X, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ δήλωσε το Σάββατο ότι ο Τραμπ «εργάζεται ασταμάτητα στον Λευκό Οίκο και στο Οβάλ Γραφείο» αυτό το Πασχαλινό Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τραμπ αναμένεται να φιλοξενήσει ένα οικογενειακό πασχαλινό δείπνο στον Λευκό Οίκο την Κυριακή.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στο αίτημα του BBC για σχόλιο.