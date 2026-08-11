Στις αρχές Σεπτεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη νέος κύκλος διαπραγματεύσεων, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του, το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών θα συνεχιστεί στην ιταλική πρωτεύουσα, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα οι επαφές θα διατηρηθούν μέσω Βηρυτού, Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος αξιωματούχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η συμφωνία-πλαίσιο εφαρμόζεται κανονικά, οι πρώτες πιλοτικές ζώνες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και οι ομάδες εργασίας έχουν συντονίσει την ορολογία, τους χάρτες και τις διαδικασίες τους κατά τον προηγούμενο διαπραγματευτικό γύρο.

Το υπόβαθρο της συμφωνίας και η στάση της Χεζμπολάχ

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση, οι δύο χώρες υπέγραψαν στα τέλη Ιουνίου συμφωνία που προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις πιλοτικές περιοχές από τις οποίες αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις. Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, εξαρτώντας την πλήρη αποχώρησή του από τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της, η φιλοϊρανική οργάνωση απορρίπτει σταθερά τη συμφωνία και αρνείται να παραδώσει τον οπλισμό της.

Παρότι η εκεχειρία ισχύει από τον Ιούνιο, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα ακριβείας στο λιβανικό έδαφος. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός εκπρόσωπος, αν και οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν καθυστερήσεις στις συνομιλίες της Ρώμης, η Ομάδα Στρατιωτικού Συντονισμού αντέδρασε άμεσα, παρέχοντας ακριβή δεδομένα και στις δύο πλευρές για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας. Παράλληλα, οι στρατιωτικές αντιπροσωπείες διαμόρφωσαν τις επιχειρησιακές παραμέτρους, τους κοινούς χάρτες και τον σχεδιασμό για τη δημιουργία νέων πιλοτικών ζωνών.

Επιφυλάξεις από την πλευρά του Λιβάνου

Πηγή της λιβανικής προεδρίας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι το Ισραήλ αρνήθηκε να καθορίσει νέες περιοχές αποχώρησης στον νότο, πριν επιβεβαιωθεί ο ουσιαστικός έλεγχος του λιβανικού στρατού στους δύο πρώτους τομείς. Στον επόμενο γύρο επαφών, ο Λίβανος αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικούς οδικούς χάρτες ασφαλείας για τις νέες περιοχές, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα συνεχιστεί στις ήδη υπάρχουσες.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε τον Μάρτιο, όταν η Χεζμπολάχ ενέπλεξε τον Λίβανο στις πολεμικές επιχειρήσεις εκτοξεύοντας ρουκέτες κατά του Ισραήλ σε ένδειξη συμπαράστασης προς το Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή στα νότια της χώρας, με τις λιβανικές αρχές να υπολογίζουν τους απώλειες του πολέμου σε περισσότερους από 4.300 νεκρούς.