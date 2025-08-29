Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωση.

Το έκτακτο αυτό μέτρο φέρνει ακόμη πιο κοντά την κυβέρνηση Τραμπ με την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους και προσπαθεί να βάλει στο ίδιο επίπεδο την Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει την έδρα της στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, με τη Χαμάς στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και τη διακύβευση των προοπτικών ειρήνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τους Παλαιστίνιους ότι χρησιμοποιήσουν τη δικαιοσύνη για αθέμιτους σκοπούς, προσφεύγοντας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών τους με το Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να βάλει τέλος στις «προσπάθειες να παρακαμφθούν οι διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών δικαστικών πολέμων» και «στις προσπάθειες να υπάρξει μονομερής αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους», προστίθεται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να αρνούνται τις θεωρήσεις εισόδου σε αξιωματούχους που μεταβαίνουν στον ΟΗΕ, του οποίου η έδρα είναι στη Νέα Υόρκη, βάσει συμφωνίας την οποία το υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι τηρεί με τη χορήγηση άδειας στην παλαιστινιακή αποστολή στον ΟΗΕ.

Η 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου.