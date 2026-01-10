Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Έντονο προβληματισμό, πλήθος ερωτημάτων αλλά και… «τροφή» για θεωρίες συνωμοσίας, που φτάνουν έως και σε σενάρια πυρηνικής καταστροφής, πυροδότησε η πρόσφατη πτήση του αποκαλούμενου «Doomsday Plane» πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια χρονική περίοδο όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα βαθαίνει και οι διεθνείς εστίες έντασης πολλαπλασιάζονται, με τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο.

Το βράδυ της Πέμπτης, το Boeing E-4B Nightwatch, γνωστό παγκοσμίως ως «Doomsday Plane» ή αλλιώς «Αεροπλάνο της Αποκάλυψης», εθεάθη για πρώτη φορά στα περισσότερα από 50 χρόνια επιχειρησιακής του παρουσίας, να προσγειώνεται σε πολιτικό αεροδρόμιο.

🇺🇸 TOP-SECRET U.S. MILITARY JET LANDS AT LAX FOR FIRST TIME IN 51 YEARS The “Doomsday Plane,” officially called the E-4B Nightwatch, just landed at LAX. Its first-ever visit to a civilian airport. Built to survive nuclear war and command the U.S. government from the sky, the… pic.twitter.com/7q1eYhaHbv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 10, 2026

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος καταγράφηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, γεγονός που από μόνο του θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Η εμφάνιση του Nightwatch προκάλεσε καταιγισμό σχολίων και εικασιών, καθώς πρόκειται για το ιπτάμενο κέντρο διοίκησης που ενεργοποιείται σε συνθήκες απόλυτης κρίσης.

Το αεροσκάφος σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970, στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου, με σκοπό να λειτουργεί ως καταφύγιο επιβίωσης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.

Η πρόσφατη πτήση του καταγράφηκε από συστήματα παρακολούθησης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Ουάσινγκτον. Επισήμως, δεν έχει υπάρξει καμία διευκρίνιση για την αποστολή του, γεγονός που εντείνει τις υποψίες, δεδομένης της συγκυρίας αυξημένης διεθνούς έντασης.

Το Boeing E-4B είναι ένα από τα τέσσερα αεροσκάφη αυτού του τύπου που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για σενάρια εθνικής ανάγκης. Μπορεί να φιλοξενήσει τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, στην περίπτωση που τα επίγεια κέντρα διοίκησης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το Nightwatch είναι σε θέση να συντονίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις, να εκδίδει εντολές πολέμου και να διασφαλίζει τη λειτουργία της πολιτικής διοίκησης ακόμη και μετά από πυρηνικό πλήγμα.

Πρόκειται για τροποποιημένο Boeing 747, ενισχυμένο με ειδική θωράκιση ώστε να αντέχει σε ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, ενώ διαθέτει κυρίως αναλογικά συστήματα ελέγχου, περιορίζοντας τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων.

Μπορεί να παραμένει στον αέρα έως και επτά ημέρες, χάρη στη δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει.

Το κόστος λειτουργίας του ξεπερνά τα 150.000 δολάρια την ώρα, καθιστώντας το ακριβότερο ενεργό αεροσκάφος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Αν και πτήσεις αυτού του είδους πραγματοποιούνται συχνά στο πλαίσιο ασκήσεων ετοιμότητας και εκπαίδευσης πληρωμάτων, ο χρόνος που εκδηλώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περνά απαρατήρητος.

Η αντιπαράθεση Ιράν – Ισραήλ βρίσκεται ξανά σε φάση όξυνσης, ενώ οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ σε διάφορα σημεία του πλανήτη ενισχύουν τα σενάρια γενικευμένης αποσταθεροποίησης.

Ιστορικά, το Nightwatch έχει ενεργοποιηθεί σε κομβικές στιγμές, όπως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά και σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, λειτουργώντας ως κινητό στρατηγείο.

Η ύπαρξή του, ωστόσο, υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τον πόλεμο, αλλά και τη διαχείριση της επόμενης ημέρας σε ένα περιβάλλον εκτεταμένης καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Live and let’s fly