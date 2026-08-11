Ελεύθερος αφέθηκε από τις ρωσικές αρχές ο 32χρονος Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Ρόμπερτ Γκίλμαν, ο οποίος κρατούνταν στη Ρωσία από το 2022.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε τη χορήγηση χάριτος για ανθρωπιστικούς λόγους, λόγω της επιβάρυνσης της υγείας του, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως υπογράμμισε Αμερικανός αξιωματούχος, η απελευθέρωση έγινε ως «χειρονομία καλής θέλησης», χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ανταλλαγή κρατουμένων.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων και η κατάσταση της υγείας του

Η αποφυλάκιση του Γκίλμαν υπήρξε αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών επαφών που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είχε ενημερώσει την αμερικανική πλευρά για την πρόθεση του Πούτιν να υπογράψει το διάταγμα χάριτος.

Στις συνομιλίες ενεπλάκησαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Σεμπάστιαν Γκόρκα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος για θέματα ομήρων Άνταμ Μπόελερ.

Ο Γκίλμαν είχε μεταφερθεί στα τέλη Ιουνίου σε πολιτικό νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, κατά την επιβίβασή του στο αεροσκάφος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ο 32χρονος περπατούσε, μιλούσε και γενικά έδειχνε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η επιστροφή στις ΗΠΑ και η πορεία της σύλληψής του

Ο πρώην πεζοναύτης επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος της αμερικανικής κυβέρνησης με προορισμό το αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, Νίνα, και τέσσερις ιατρούς. Από την Ουάσινγκτον αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2022 στο Βορονέζ κατά τη διάρκεια ταξιδιού με τρένο, με τη δικαιολογία ότι κλώτσησε έναν αστυνομικό ενώ ήταν μεθυσμένος, κατηγορία την οποία η οικογένειά του είχε απορρίψει ως ανυπόστατη.

Τελικά καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκισης, αποτελώντας έναν από τους τουλάχιστον δέκα Αμερικανούς πολίτες που κρατούνταν τα τελευταία χρόνια στις ρωσικές φυλακές.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι ο Αμερικανός πολίτης Ρόμπερτ Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτης των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρέφει ΣΠΙΤΙ! Σε ένα γνωστό ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης, ο Ρόμπερτ φυλακίστηκε στη Ρωσία το 2022, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Μετά τις συζητήσεις μου με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία συμφώνησε να τον απελευθερώσει, σε μεγάλο βαθμό για ανθρωπιστικούς λόγους. Εκτιμούμε αυτήν την απόφαση και το γεγονός ότι η Ρωσία δεν ζήτησε κανέναν σε αντάλλαγμα – Δεν πραγματοποιήθηκε καμία ανταλλαγή. Ο Ρόμπερτ θα προσγειωθεί στην αεροπορική βάση Άντριους, στην Ουάσινγκτον, απόψε, όπου οι εκπρόσωποί μου, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται στο αεροπλάνο μαζί του, θα καλωσορίσουν τον Ρόμπερτ πίσω στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ! Μόλις μίλησα μαζί του και είχε ένα αίτημα – Ένα ΥΠΕΡΟΧΟ τσίζμπεργκερ όταν προσγειωθεί. Θα το φροντίσω εγώ! Κατά τη διάρκεια της διοίκησής μου, δώσαμε προτεραιότητα στην επιστροφή Αμερικανών που κρατούνται στο εξωτερικό στην πατρίδα τους και το έχουμε κάνει σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί, επιστρέφοντας εκατοντάδες ανθρώπους στις οικογένειές τους. Έχουμε επίσης απελευθερώσει πολλούς μη Αμερικανούς που ήταν αιχμάλωτοι σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν επανενώθηκε με την υπέροχη μητέρα του, Νάνσι, η οποία βρίσκεται επίσης στο αεροπλάνο μαζί του, και σύντομα θα έχει την ευκαιρία να δει όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ευχαριστώ την απίστευτη ομάδα μου, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Απεσταλμένου για Ειρηνευτικές Αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ, του Ειδικού Απεσταλμένου για την Αντιμετώπιση Ομήρων, Άνταμ Μπόλερ, Ανώτερου Διευθυντή Αντιτρομοκρατίας, Σεμπάστιαν Γκόρκα, του Τζάρεντ Κούσνερ και των πολλών άλλων που το έκαναν αυτό δυνατό. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»