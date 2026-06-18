Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και εμπρησμό βρίσκεται μια 30χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, η οποία φέρεται να έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο μέσα στο οποίο κοιμούνταν δύο φίλοι της, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

Η Νικόλ Νάτζλις (Nicole Najlis), η οποία αυτοπροσδιορίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Cosmic Nymph» (Κοσμική Νύμφη) και «θεά της φωτιάς», συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16/6, σε μοτέλ φορτηγών της αλυσίδας Pilot στην πόλη Εσπέρια της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο στην Καλιφόρνια.

Οι Αρχές όρισαν την εγγύησή της στο ένα εκατομμύριο δολάρια.

ΗΠΑ: Ο καβγάς που προηγήθηκε

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και την κατάθεση του ιδιοκτήτη του οχήματος, Τζέιμς Μπαρ, η παρέα είχε ξεκινήσει από το Σαν Ντιέγκο με προορισμό το Λας Βέγκας. Ο ίδιος δήλωσε ότι γνώριζε τη Νάτζλις μέσω ενός κοινού τους φίλου και προσπάθησε να τη βοηθήσει, καθώς εκείνη ήταν άστεγη και είχε πρόσφατα απομακρυνθεί από μία κακοποιητική σχέση.

Η κατάσταση, ωστόσο, φέρεται να ξέφυγε όταν η 30χρονη ζήτησε επίμονα να της δώσει χάπια Xanax που είχε μαζί του.

Όπως υποστήριξε ο Μπαρ, η Νάτζλις έγινε επιθετική και, ενώ εκείνος οδηγούσε, τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει σε πρατήριο καυσίμων.

«Μύρισα βενζίνη και αμέσως άναψε φωτιά»

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος περιέγραψε ότι, αφού ζήτησε από τη γυναίκα να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο, εκείνη άρχισε να βγάζει πράγματα από το εσωτερικό και να μετακινεί αντικείμενα.

«Ξαφνικά μύρισα βενζίνη. Μόλις τη ρώτησα τι συμβαίνει, πέταξε ένα σπίρτο και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσα στο αυτοκίνητο, κοιμούνταν εκείνη τη στιγμή δύο ακόμη άτομα της παρέας. Οι δύο επιβάτες ξύπνησαν από τις φλόγες και κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα πριν αυτό καταστραφεί ολοσχερώς.

Έκρηξη από φιάλη προπανίου

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει λάβει ακόμη πιο τραγική τροπή, καθώς στο αυτοκίνητο υπήρχαν φιάλες προπανίου και εξοπλισμός πυροτεχνίας.

Ο Τζέιμς Μπαρ, επαγγελματίας πυροτεχνικός με πιστοποιήσεις από την Πολιτεία της Νεβάδα και την ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF, δήλωσε ότι μία από τις φιάλες εξερράγη περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παρά την έκρηξη και το γεγονός ότι δύο οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν μάρτυρες που υπέδειξαν τη Νάτζλις ως ύποπτη και την συνέλαβαν λίγο αργότερα σε κοντινή περιοχή.

Η «Κοσμική Νύμφη» και η ειρωνεία της υπόθεσης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στις ΗΠΑ και λόγω του προφίλ της κατηγορούμενης. Η Νικόλ Νάτζλις χρησιμοποιεί το προσωνύμιο «Cosmic Nymph» και παρουσιάζεται ως καλλιτέχνιδα που μετατρέπει τη φωτιά σε μορφή τέχνης.

Σήμερα, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές θεωρούν ότι η πράξη της θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στον θάνατο των δύο ανθρώπων που κοιμούνταν μέσα στο φλεγόμενο όχημα.

Με πληροφορίες από: New York Post