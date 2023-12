Η Νίκι Χέιλι, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ που σήμερα διεκδικεί το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024, απέφυγε την Τετάρτη να δηλώσει ξεκάθαρα ότι μία από τις κυριότερες αιτίες του Εμφύλιου Πολέμου ήταν η δουλεία, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Δημοκρατικών αλλά και ορισμένων εσωκομματικών αντιπάλων της.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στο βόρειο Νιου Χαμσάιρ ένας από τους παρευρισκόμενους ρώτησε τη Χέιλι ποια πιστεύει ότι ήταν η αιτία του Εμφύλιου Πολέμου, όπως δείχνουν τα πλάνα που μετέδωσαν το CNN και πολλά άλλα τηλεοπτικά κανάλια. Εκείνη έκανε αρχικά μια παύση και μετά σχολίασε: «Μη μου κάνετε εύκολες ερωτήσεις. Εννοώ, πιστεύω ότι η αιτία ήταν πώς θα διοικούσε η κυβέρνηση, τι μπορούσες και δεν μπορούσες να κάνεις, οι ατομικές ελευθερίες».

Asked what caused the Civil War, Nikki Haley refuses to mention slavery: “What do you want me to say about slavery? Next question.” pic.twitter.com/cEMW3Cn9ku

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) December 28, 2023