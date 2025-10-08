Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι υπεραμύνθηκε την Τρίτη των διώξεων που έχουν ασκήσει οι υπηρεσίες της σε βάρος αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια μιας έντονης ακρόασης στη Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί την κατηγόρησαν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για κομματικούς σκοπούς.

Η πρώην δικηγόρος του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου δέχεται σφοδρές επικρίσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης, που καταγγέλλει την εξαφάνιση, υπό τη διοίκησή της, της ανεξαρτησίας του υπουργείου προς όφελος του Λευκού Οίκου.

«Σε μόλις οκτώ μήνες, μεταμορφώσατε ριζικά το υπουργείο Δικαιοσύνης και αφήσατε μια τεράστια κηλίδα στην αμερικανική ιστορία», υποστήριξε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν ενώπιον της Παμ Μπόντι, επισημαίνοντας πως σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν δεν διέταξε ποτέ το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε διώξεις σε βάρος των πολιτικών αντιπάλων του.

Η Παμ Μπόντι υπερασπίστηκε από την πλευρά της τον απολογισμό της στην ηγεσία του υπουργείου και επιβεβαίωσε πως οι υπηρεσίες της εργάζονται για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των Αμερικανών προς τη δικαιοσύνη, έπειτα από αυτό που εκείνη χαρακτήρισε επίσης πολιτική εργαλειοποίηση υπό τον Τζο Μπάιντεν.

«Επιστρέφουμε στη θεμελιώδη αποστολή μας της μάχης εναντίον του πραγματικού εγκλήματος», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024, και ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο επίκεντρο δικαστικών υποθέσεων, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος είχε υπαινιχθεί επανειλημμένως πως εάν επέστρεφε στην εξουσία, θα καταφερόταν κατά των αντιπάλων του.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δεν είχαν ασκήσει διώξεις. Λίγο μετά, ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, που είχε διεξάγει την έρευνα για τη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 κατηγορήθηκε για ψευδορκία ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Η Παμ Μπόντι αρνήθηκε κατά τη διάρκεια της ακρόασής της να απαντήσει σε ένα ερώτημα του Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ που της ζητούσε να πει εάν, την παραμονή της απαγγελίας κατηγοριών, η υπουργός είχε συζητήσει για τον Τζέιμς Κόμεϊ με τον πρόεδρο, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας και μία φωτογραφία από αυτό το γεύμα.

Ενώ αυτές οι ακροάσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο αποτελούν παραδοσιακά μια ευκαιρία να ακουστούν σημαντικές δηλώσεις εκ μέρους των πολιτικών αξιωματούχων που συμμετέχουν, εκείνη της Παμ Μπόντι άγγιξε ένα επίπεδο επιθετικότητας και οργής που σπάνια παρατηρούνται. Υιοθετώντας έναν μαχητικό τόνο, η υπουργός εξαπέλυσε σειρά προσωπικών επιθέσεων εναντίον των Δημοκρατικών γερουσιαστών που της έθεταν ερωτήματα.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη νομική αιτιολόγηση των ενεργειών Τραμπ να αναπτύξει μέλη της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πόλεις, η Μπόντι κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για τη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και είπε πως θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

«Εύχομαι να αγαπούσατε το Σικάγο όσο μισείτε τον πρόεδρο Τραμπ», είπε η Μπόντι στον γερουσιαστή Ντικ Ντάρμπιν του Ιλινόι, τον κορυφαίο Δημοκρατικό της επιτροπής.