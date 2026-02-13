Ο Μάικλ Μπάντεν, παθολόγος που παρακολούθησε ως εκπρόσωπος της οικογένειας του Τζέφρι Έπσταϊν τη νεκροψία, δήλωσε στην Telegraph ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν με βεβαιότητα ότι πρόκειται για αυτοκτονία και ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τον πραγματικό λόγο θανάτου του.

Ο Έπσταϊν, χρηματοδότης με διεθνείς διασυνδέσεις και κατηγορούμενος για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Ιατροδικαστικού Γραφείου της Νέας Υόρκης, ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία μέσω απαγχονισμού.

Ωστόσο, ο Μπάντεν αμφισβητεί αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα στον λαιμό του Έπσταϊν μοιάζουν περισσότερο με στραγγαλισμό παρά με απαγχονισμό.

Ο Έπσταϊν μπορεί να μην αυτοκτόνησε

Συγκεκριμένα, ο Μπάντεν τόνισε ότι ο Έπσταϊν είχε τρία ξεχωριστά κατάγματα στον αυχένα: ένα στο αριστερό υοειδές οστό και δύο στον θυρεοειδικό χόνδρο.

Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας σε νεκροψίες κρατουμένων, ανέφερε ότι δεν έχει δει ποτέ αυτοκτονία με απαγχονισμό να προκαλεί τέτοια κατάγματα.

Μάλιστα, σημείωσε ότι ακόμη και ένα μόνο κάταγμα θα απαιτούσε περαιτέρω διερεύνηση, ενώ τρία αποτελούν ισχυρό λόγο για πλήρη έρευνα ανθρωποκτονίας.

Ο γιατρός επισήμανε επίσης ότι ο βρόχος από το πορτοκαλί σεντόνι που βρέθηκε στο κελί δεν αντιστοιχεί στα τραύματα του λαιμού, εγείροντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο συνέβη η αυτοκτονία.

Επιπλέον, κρίσιμα στοιχεία φέρεται να χάθηκαν ή να χειρίστηκαν ανεπαρκώς κατά τη μεταφορά της σορού, δημιουργώντας κενά στην καταγραφή των γεγονότων.

Η ακριβής ώρα θανάτου παραμένει ασαφής, κάτι που ο Μπάντεν θεωρεί καθοριστικό για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Ανακολουθίες στην επίσημη τεκμηρίωση και σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής έχουν εντείνει τις αμφιβολίες.

Ένα βίντεο δείχνει μια μυστηριώδη πορτοκαλί «λάμψη» να κινείται προς τη σκάλα που οδηγεί στο κελί, ενώ κάμερες κοντά στο κελί είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν κατέγραφαν τίποτα.

Το γεγονός αυτό τροφοδότησε θεωρίες ότι κάποιος μπορεί να μπήκε στο κελί χωρίς να εντοπιστεί, ενισχύοντας τις υποψίες περί εγκληματικής ενέργειας.

Τα ερωτηματικά από τη νεκροψία και οι αμφιβολίες

Ο Μπάντεν υπογραμμίζει ότι η επίσημη διάγνωση δεν εκδόθηκε αμέσως μετά τη νεκροψία. Η αρχική εκτίμηση χαρακτηριζόταν «ασαφής» και η αιτία θανάτου ως «εκκρεμής».

Πέντε ημέρες αργότερα, η Δρ Μπάρμπαρα Σάμπσον, επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης τότε, αποφάσισε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία μέσω απαγχονισμού.

Ο Μπάντεν υποστηρίζει ότι η Σάμπσον δεν ήταν παρούσα στη νεκροψία, και οι ανησυχίες του παρέμειναν αναπάντητες.

Οι δικηγόροι της οικογένειας του Έπστάιν είχαν επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για τα ευρήματα, ζητώντας περαιτέρω έρευνα.

Νέο βίντεο στην υπόθεση

Πρόσφατα δημοσιευμένα βίντεο που σχετίζονται με τη νύχτα του θανάτου του δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Έπσταϊν έχουν δημιουργήσει νέα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του χρηματιστή.

​​Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τη νύχτα που ο Έπσταϊν φέρεται να αυτοκτόνησε στη φυλακή, οι κάμερες κατέγραψαν ένα άτομο με πορτοκαλί φόρμα (σ.σ. τα ρούχα που φορούν οι φυλακισμένοι στις ΗΠΑ), να κατευθύνεται προς το κελί του.

Μια αναλυτική έκθεση που συντάχθηκε με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS αναφέρεται σε νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Αυτά τα έγγραφα αναφέρουν ότι τη νύχτα του θανάτου του Έπσταϊν, ένα άλλο άτομο ήταν παρόν στον όροφο όπου βρισκόταν το κελί του, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες επίσημες αναφορές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναλύοντας βίντεο από την ίδια χρονική περίοδο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα «άγνωστο» μέλος του προσωπικού της φυλακής μπορεί να μετέφερε πορτοκαλί κλινοσκεπάσματα ή ένα σετ προμηθειών.

Ωστόσο, κατά τη σύγκριση των αναφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, προέκυψε ότι το προσωπικό που βρισκόταν σε υπηρεσία τη νύχτα του θανάτου του Έπσταϊν δεν ερωτήθηκε ποτέ σχετικά για το συγκεκριμένο άτομο που καταγράφηκε στο βίντεο.

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι η φύλακας Τόβα Νόελ που ήταν σε υπηρεσία στον όροφο όπου βρισκόταν το κελί του Έπσταϊν, ανακρίθηκε το 2019. Ο λόγος ήταν μια απόκλιση στον αριθμό των κρατουμένων: σε κάποιο σημείο της νύχτας, υπήρχε ένας κρατούμενος λιγότερος.

Μία κάμερα δεν λειτουργούσε

Ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μπονγκίνο, ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο Fox News το περασμένο καλοκαίρι ότι τη νύχτα του θανάτου του Έπσταϊν, κανείς άλλος εκτός από έναν φρουρό δεν βρισκόταν στον όροφο και ότι «το βίντεο είναι απολύτως καθαρό».

Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι η μόνη κάμερα που κατέγραφε ήταν τοποθετημένη με τρόπο που δεν κάλυπτε πλήρως οπτικά τη σκάλα που οδηγούσε στο κελί του Έπσταϊν.

Μια άλλη κάμερα φέρεται να μην κατέγραφε καθόλου εκείνο το βράδυ επειδή ήταν κλειστή.

Παρά τις θεωρίες και τις αμφιβολίες, τόσο το FBI όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατηρούν τη θέση ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για δολοφονία.

Ο νεότερος αδελφός του δισεκατομμυριούχου, Μαρκ Έπσταϊν, είναι εδώ και καιρό πεπεισμένος ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε και πιστεύει ότι τα νέα δεδομένα απλώς υποστηρίζουν περαιτέρω αυτή τη θεωρία.