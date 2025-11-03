Ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατήγγειλε χθες Κυριακή 2/11, ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποιούν ως «όπλο την πείνα» ενάντια σε περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, που πλέον στερούνται πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών τροφίμων SNAP, εξαιτίας της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής παράλυσης.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Τζέφρις τόνισε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι κατέχουν την πλειοψηφία και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου, δεν επιδεικνύουν πρόθεση να τερματίσουν το shutdown που διαρκεί σχεδόν πέντε εβδομάδες, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία.

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η δημοσιονομική αδυναμία, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί αλληλοκατηγορούνται για την αδυναμία συμφωνίας στον νέο προϋπολογισμό, με τη διαμάχη να περιλαμβάνει ζητήματα όπως η παράταση των φοροαπαλλαγών για χαμηλό-μεσαία εισοδήματα και η ενίσχυση της ασφάλισης υγείας.

«Στόχος μας είναι να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση και να προωθήσουμε μια δικομματική συμφωνία για τις δαπάνες που θα βελτιώσει τη ζωή των απλών Αμερικανών», δήλωσε ο Τζέφρις στην εκπομπή State of the Union του CNN.

Προσέθεσε πως είναι «απαράδεκτο» ότι ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι μετέτρεψαν την αναστολή του SNAP σε μέσο πίεσης, ενώ δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια είχαν αποφανθεί πως κανένας Αμερικανός δεν πρέπει να στερηθεί την παροχή τροφίμων.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την επαναφορά του προγράμματος, ωστόσο, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία, δεκάδες εκατομμύρια πολίτες παραμένουν χωρίς κρίσιμη υποστήριξη.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, σε δηλώσεις του στο Fox News, υποστήριξε ότι καμία από τις δύο πλευρές «δεν πρόκειται να αποκομίσει πολιτική νίκη», επισημαίνοντας ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν το τίμημα της διαμάχης και κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «παίζει με τη φωτιά».

Παρά την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο κανονισμός της Γερουσίας απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία για την έγκριση του προϋπολογισμού, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία μέρους των Δημοκρατικών για την επίλυση της κρίσης.

Με πληροφορίες από: The Guardian