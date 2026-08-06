Μια τραγωδία εκτυλίχθητε στο Χάους Σπρινγκς στο Μιζούρι των ΗΠΑ, όταν ένας 73χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη 38χρονη γειτόνισσά του και την 17χρονη κόρη της έξω από το σπίτι τους, μετά από διαμαρτυρία για θόρυβο.

Η 17χρονη αθλήτρια, η οποία προσπάθησε γενναία να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα της πριν δεχθεί και η ίδια τα πυρά, χάρισε μετά θάνατον τη ζωή σε έξι ανθρώπους μέσω δωρεάς οργάνων.

Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε κατά την άφιξη της αστυνομίας και υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την NewYorkPost, ο 73χρονος Ρόμπερτ Γουίνκελμαν κατευθύνθηκε προς το γειτονικό σπίτι για να διαμαρτυρηθεί για «δραστηριότητες στην κατοικία» και θόρυβο.

Εκεί συνάντησε τη 38χρονη Τζέσικα Λάσλι και την 17χρονη κόρη της, Τζέρσεϊ Γκριρ, οι οποίες μόλις είχαν επιστρέψει στο σπίτι τους.

Κατά τη διάρκεια της λογομαχίας, η Λάσλι έκανε ένα σχόλιο που εξόργισε τον 73χρονο.

Τότε, ο ηλικιωμένος έβγαλε όπλο και την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Η ηρωική πράξη της 17χρονης Τζέρσεϊ

Βλέποντας τη μητέρα της αιμόφυρτη στο έδαφος, η 17χρονη Τζέρσεϊ έσπευσε αμέσως να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης, όμως, δεν δίστασε να στρέψει το όπλο και εναντίον της έφηβης, πυροβολώντας την επίσης στο κεφάλι.

«Τις τελευταίες στιγμές της, η Τζέρσεϊ προσπαθούσε να σώσει τη μαμά μου», δήλωσε συντριμμένη στο τηλεοπτικό δίκτυο KSDK η δίδυμη αδερφή της, Τζάστις Γκριρ, η οποία την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στην εργασία της.

Στη συνέχεια, ο Γουίνκελμαν κυνήγησε ένα τρίτο άτομο μέσα στο σπίτι χωρίς να πυροβολήσει.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ο 73χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Θάνατος στο νοσοκομείο και το τελευταίο δώρο ζωής

Και τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Η 38χρονη Τζέσικα Λάσλι και η 17χρονη Τζέρσεϊ Γκριρ υπέκυψαν στα τραύματά τους δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Ιουλίου.

Παρά τον πρόωρο χαμό της, η 17χρονη Τζέρσεϊ, η οποία ήταν τελειόφοιτη λυκείου, προσέφερε το τελευταίο της δώρο.

Με απόφαση της οικογένειάς της, τα όργανά της δωρήθηκαν, χαρίζοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή σε τρία παιδιά και τρεις ενήλικες.

Ο θάνατος του δράστη

Όσο ο 73χρονος Ρόμπερτ Γουίνκελμαν νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, οι αρχές εξέδωσαν σε βάρος του ένταλμα σύλληψης χωρίς εγγύηση, απαγγέλλοντας κατηγορίες για δύο κακουργήματα επίθεσης πρώτου βαθμού και δύο κατηγορίες ένοπλης εγκληματικής δράσης.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη, ο 73χρονος υπέκυψε την Κυριακή 2 Αυγούστου στο τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.