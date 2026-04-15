Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες της Τρίτης (14/4), πλησιάζοντας σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στον ιστότοπο Axios.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου Τραμπ – ο αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ – συνέχισε την Τρίτη να πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες και να ανταλλάσσει προσχέδια προτάσεων με τους Ιρανούς και τους μεσολαβητές.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος την Τρίτη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και τμήματα της κυβέρνησής τους θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Τώρα το θέμα είναι να πείσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση εκεί να καταλήξει στη συμφωνία», δήλωσε ένας τρίτος αξιωματούχος των ΗΠΑ.