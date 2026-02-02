Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσουν μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η συνάντηση αυτή θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios που επικαλείται δύο πηγές οι οποίες έχουν γνώση του θέματος.

Το Ιρανικό Πρακτορείο Tasnim, είχε μεταδώσει το πρωί, ότι η συνάντηση επρόκειτο να γίνει σήμερα, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ