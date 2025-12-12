Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μια ισχυρή έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου προκάλεσε σημαντική πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημιές σε μια κατοικημένη γειτονιά του Hayward, στην Καλιφόρνια, νωρίς το πρωί της Πέμπτης 11/12, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι να καταστραφεί ολοσχερώς, να θρυμματιστούν παράθυρα σε κοντινά σπίτια και να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Το Πυροσβεστικό Τμήμα της Κομητείας Alameda (Alameda County Fire Department) ανέφερε ότι τα πληρώματα ανταποκρίθηκαν αρχικά νωρίς το πρωί σε αναφορές για διαρροή φυσικού αερίου στο 800 block της East Lewelling Blvd.

Περίπου στις 7:50 π.μ. (τοπική ώρα) οι πυροσβέστες βρήκαν υψηλή συγκέντρωση αερίου στην περιοχή και απέκλεισαν τους δρόμους καθώς συνεργεία γειτονικών υπηρεσιών προσπάθησαν να εντοπίσουν την πηγή.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 9:38 π.μ., συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι και κάτοικοι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη που σήκωσε σύννεφα καπνού και φλόγες στην καρδιά της γειτονιάς.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ταρακούνησε τα σπίτια πολλών τετραγώνων μακριά και προκάλεσε πτώση αντικειμένων από ράφια και τοίχους σε παρακείμενες κατοικίες.

Βίντεο από την κάμερα κουδουνιού ενός σπιτιού, έδειξε έναν μεγάλο εκσκαφέα να εργάζεται κοντά σε ένα σπίτι, με έναν εργάτη να βρίσκεται σε μικρή απόσταση πριν από την έκρηξη.

Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι φλόγες κατέστρεψαν τα δομικά στοιχεία του σπιτιού, σπάζοντας παράθυρα και προκαλώντας κατάρρευση μέρους της οροφής.

Η έκρηξη κατέστρεψε τουλάχιστον δύο σπίτια, ενώ ένα μικρό εργαστήριο στο πίσω μέρος ενός σπιτιού υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές. Επιπλέον, τουλάχιστον ένα ακόμη σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές στην εξωτερική πλευρά του λόγω της έκρηξης.

Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς. Ανάμεσα στους τραυματίες, όπως πιστεύεται, βρίσκονταν δύο εργάτες που εργάζονταν στην περιοχή εκείνη τη στιγμή.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Eden Medical Center, με τουλάχιστον τρία άτομα να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες των νοσοκομειακών αρχών.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν το περιστατικό ως «σαν σεισμό», με τον κρότο να θυμίζει πλήγμα πολεμικής σύγκρουσης με τα τζάμια αρκετών σπιτίων να σπάνε από το ωστικό κύμα. Η Brittany Maldonado, κάτοικος που τράβηξε το βίντεο από το κουδούνι της πόρτας και μίλησε στο τοπικό ABC7 News, είπε:

«Καθόμασταν στο σπίτι και ξαφνικά όλα ταρακουνήθηκαν. Πράγματα έπεσαν από τους τοίχους και όταν είδαμε τι συνέβη στην κάμερα… ήταν σαν να βλέπεις εικόνες από πόλεμο.»

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της διαρροής και της έκρηξης. Η πιθανότερη εκδοχή μέχρι στιγμής είναι ότι εργολάβοι που εργάζονταν σε υπόγεια έργα προκάλεσαν ζημιά σε έναν αγωγό φυσικού αερίου, οδηγώντας στη διαφυγή και στη μετέπειτα ανάφλεξη του αερίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες φυσικού αερίου συνεργάζονται με τις αρχές για να διερευνήσουν πλήρως τα γεγονότα και να αξιολογήσουν την ασφάλεια των υποδομών στην περιοχή.

Η γειτονιά παραμένει αποκλεισμένη και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια των δικτύων.

με πληροφορίες από: ABC 7 News