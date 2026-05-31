Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30/5 (γύρω στις 14:11 τοπική ώρα), στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας ισχυρός, διπλός κρότος ακούστηκε σε πολλές περιοχές της Νέας Αγγλίας. Όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, ο θόρυβος και οι δονήσεις προκλήθηκαν από μια εντυπωσιακή έκρηξη μετεωρίτη στην ατμόσφαιρα, η οποία κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές.

Έντονες δονήσεις σε κτίρια και «βροχή» τηλεφωνημάτων στις αρχές

Αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, καθώς και τηλεοπτικοί σταθμοί όπως το CBS Boston, δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις από έντρομους πολίτες. Οι αναφορές έκαναν λόγο για ισχυρούς θορύβους που έμοιαζαν με εκρήξεις, καθώς και για έντονες δονήσεις σε τοίχους και παράθυρα κτιρίων.

Το φαινόμενο έγινε αισθητό σε τεράστια γεωγραφική έκταση. Αναφορές υπήρξαν από την ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης, το Ίπσουιτς της Μασαχουσέτης και το Τζόνστον στο Ρόουντ Άιλαντ. Παράλληλα, μάρτυρες από το Ντέλαγουερ έως και το Μόντρεαλ του Καναδά δήλωσαν ότι είδαν μια λαμπρή φωτεινή σφαίρα να σκίζει τον ουρανό.

“☄️ Massive sonic boom shakes Boston to Providence & Cape Cod today! A bright bolide meteor lit up the sky and broke apart, creating the boom. USGS confirms no earthquake — just space saying hello. No damage, no injuries. What a wild day! #Meteor #SonicBoom #NewEngland” pic.twitter.com/vq8oQ00DKy — Felix Lima Fernandes (@TheFelix123) May 30, 2026

Τι είναι η «βολίδα» που προκάλεσε το sonic boom

Η Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία (AMS) και τα δορυφορικά δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι το σώμα εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τη νότια παράκτια ζώνη της Μασαχουσέτης, βόρεια της Βοστώνης.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Λάνσφορντ, υπεύθυνο της AMS, το ουράνιο σώμα είχε διάμετρο περίπου ενός μέτρου και χαρακτηρίστηκε ως βολίδα (bolide) — ένας ιδιαίτερα φωτεινός μετεωρίτης που εκρήγνυται κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Το sonic boom (στα ελληνικά αποδίδεται ως ηχητική έκρηξη ή ηχητικός κρότος) είναι ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούγεται στο έδαφος όταν ένα αντικείμενο κινείται στον αέρα με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου (δηλαδή ξεπερνά τα 1.225 χλμ./ώρα ή αλλιώς το 1 Μαχ).

Τα κύματα του ήχου δημιουργούνται όταν ένα αεροπλάνο ή ένας μετεωρίτης κινείται και παράλληλα εκπέμπει κύματα ήχου προς όλες τις κατευθύνσεις (σαν τους κύκλους που δημιουργούνται όταν πετάμε μια πέτρα στο νερό).

Όταν το αντικείμενο αναπτύξει υπερηχητική ταχύτητα, κινείται πιο γρήγορα από τον ίδιο του τον ήχο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να «προλαβαίνει» τα ηχητικά κύματα που παράγει και να τα συμπιέζει μπροστά του.

Αυτά τα συμπιεσμένα κύματα ενώνονται αναγκαστικά σε ένα ενιαίο, τεράστιο ωστικό κύμα σοκ (shock wave), το οποίο απλώνεται πίσω από το αντικείμενο σε σχήμα κώνου.

Όταν αυτός ο «κώνος» ωστικού κύματος φτάσει στο έδαφος και περάσει από το αυτί μας, η απότομη και τεράστια αλλαγή στην πίεση του αέρα ακούγεται σαν μια ισχυρή, διπλή έκρηξη.

«Η τριβή με τον αέρα αναπτύσσει ακραίες θερμοκρασίες, εξαχνώνοντας το πέτρωμα. Τα σώματα αυτά κινούνται με ταχύτητες από 40.000 έως 260.000 χλμ/ώρα. Όταν διεισδύουν βαθιά στην ατμόσφαιρα, συμπιέζουν τον αέρα και προκαλούν ισχυρά κύματα πίεσης και ηχητικές εκρήξεις (sonic booms)», εξηγούν οι επιστήμονες.

Καταγραφές σε δορυφόρους και social media

Οι μετεωρολόγοι στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι τα δορυφορικά συστήματα κατέγραψαν μια έντονη φωτεινή αναλαμπή πάνω από την περιοχή της Βοστώνης ακριβώς στις 14:11. Το γεγονός προκάλεσε αίσθηση, καθώς δεν υπήρχε καταιγίδα ή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

🚨 BREAKING A meteor entering Earth’s atmosphere off the Massachusetts coast triggered the loud boom heard across Eastern Massachusetts and Rhode Island.#Meteor #Massachusetts https://t.co/AYhaxaefAf pic.twitter.com/HQZFeHNprK — Public News X (@PublicNewsX) May 30, 2026

Την ίδια στιγμή, στην πλατφόρμα X και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο που κατέγραψαν τον διπλό κρότο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καπνός ή ίχνη καταστροφής στο έδαφος.

Οι ειδικοί θεωρούν απίθανο να έφτασαν υπολείμματα του μετεωρίτη στην επιφάνεια της Γης, καθώς αυτά τα σώματα συνήθως καίγονται ολοκληρωτικά. Ακόμη όμως κι αν κάποιο τμήμα του επιβίωσε, το πιθανότερο σενάριο είναι να κατέληξε στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το εντυπωσιακό αυτό συμβάν έρχεται σε μια χρονιά (2026) που η AMS καταγράφει αυξημένη δραστηριότητα μεγάλων φωτεινών μετεώρων πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.