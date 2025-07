Ο Μπράιαν Κοχμπέργκερ που εισέβαλε με μάσκα σε φοιτητικό σπίτι κοντά στο Πανεπιστήμιο του Άινταχο και δολοφόνησε τέσσερις φοιτητές με μαχαίρι, καταδικάστηκε την Τετάρτη (23/7) σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη χωρίς να έχει το δικαίωμα αναστολής.

Bryan Kohberger pled guilty to the murders of four University of Idaho students to avoid the death penalty. He will serve four consecutive life sentences plus 10 years for burglary. https://t.co/aqeXNrCQFV pic.twitter.com/JoY7c3QR32

