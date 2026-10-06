Στην ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε στο Οχάιο ο 40χρονος πρώην πάστορας Κέιλεμπ Φλιν, και πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol», για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν. Πρόκειται για μια υπόθεση που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, καθώς όπως συνέβη και στην περίπτωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και της Καρολάιν Κράουτς , ο Φλιν επιχείρησε να αποδώσει το έγκλημα σε εισβολέα, όμως η εκδοχή του κατέρρευσε από τα ψηφιακά στοιχεία, τα μηνύματα προς την ερωμένη του και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Η 37χρονη Άσλεϊ Φλιν, δασκάλα και προπονήτρια βόλεϊ, δολοφονήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Τιπ Σίτι. Ο Φλιν κάλεσε τότε το 911 και υποστήριξε ότι ένας άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι και είχε πυροβολήσει τη σύζυγό του ενώ εκείνος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο.

Οι ερευνητές, ωστόσο, κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Φλιν είχε επιχειρήσει να σκηνοθετήσει διάρρηξη, ώστε η δολοφονία της συζύγου του να αποδοθεί σε εισβολέα. Ψηφιακά στοιχεία, η εικόνα του χώρου και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με γυναίκα με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της υπόθεσης, για να οδηγήσουν στην καταδίκη του.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας τότε 9 και 11 ετών, βρίσκονταν στο σπίτι τη νύχτα της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ακόμη ότι ο Φλιν διατηρούσε σχέση με νεαρή γυναίκα από την εκκλησία στην οποία δραστηριοποιούνταν, ενώ οι εισαγγελείς παρουσίασαν μηνύματα στα οποία εξέφραζε την επιθυμία να φύγει η σύζυγός του από τη ζωή του.

Λίγο πριν ανακοινωθεί η ποινή, ο Φλιν ξέσπασε σε λυγμούς ακούγοντας τις επιστολές των δύο κοριτσιών τους, ηλικίας σήμερα 10 και 12 ετών, που τον ρωτούσαν γιατί σκότωσε τη μητέρα τους και τον καλούσαν να παραδεχθεί επιτέλους τι έκανε.

Ο πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol», Κέιλεμπ Φλιν, κλαίει στο δικαστήριο ενώ ακούει τις επιστολές των κοριτσιών του να διαβάζονται ενώπιον του δικαστηρίου, πριν εκδοθεί η ποινή του για τη δολοφονία της μητέρας τους, Άσλεϊ Φλιν. Η ένορκη επιτροπή έκρινε τον Φλιν ένοχο και για τις εννέα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Η μία κόρη η 10χρονη Άβα, ρωτάει γιατί σκότωσε τη μητέρα τους, χαρακτηρίζοντας τη μητέρα της ως «τέλειο άνθρωπο» και «άγγελο», και ρωτώντας τον ν πατέρα της: «Τι έκανε ποτέ για να τη μισείς τόσο πολύ;». Η άλλη, η 12χρονη Άλισα, τον ρώτησε αν σκέφτηκε ποτέ «πόσο πόνο θα προκαλούσε στις ίδιες του τις κόρες», ενώ τον κάλεσε να παραδεχθεί δημόσια τι έκανε και να αποδεχθεί τις συνέπειες. Επίσης του κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να τον επισκεφτεί στη φυλακή.

Καθώς διαβάζονται δυνατά τα λόγια της μεγαλύτερης κόρης του, ο Φλιν κλαίει κρύβοντας το πρόσωπό του σε ένα χαρτομάντιλο στο τραπέζι της υπεράσπισης.

“And by the way, I don’t plan on coming to see you.” Former “American Idol” contestant Caleb Flynn sobs in court while hearing letters from his daughters read in court before he is sentenced for murdering their mother, Ashley Flynn. A jury convicted Flynn on all nine charges, including aggravated murder One daughter asks why he killed their mother, while another, Alyssa, makes clear that she does not plan to visit him in prison. As his daughter’s words are read aloud, Flynn weeps into a tissue at the defense table. https://t.co/zofF1aVm1p https://t.co/neKjWJBvRw — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Το σώμα των ενόρκων τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σειρά άλλων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του ότι ένας άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι του στο Τιπ Σίτι του Οχάιο και πυροβόλησε τη σύζυγό του ενώ εκείνη κοιμόταν.

Εκτός από τη δολοφονία, κρίθηκε ένοχος για ακόμη οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένη ανθρωποκτονία και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Η δικαστής Τζανίν Πρατ τον χαρακτήρισε «ακραίο» κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και του επέβαλε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή: ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Παράλληλα, καταδικάστηκε σε εννέα επιπλέον χρόνια για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και επτά χρόνια για τις επιβαρυντικές περιστάσεις που συνδέονται με τη χρήση πυροβόλου όπλου. Οι ποινές αυτές θα εκτιθούν διαδοχικά.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του.

«Δυστυχώς, τα τελευταία δύο χρόνια έχω πει ψέματα για πολλά πράγματα. Όμως, καθώς στέκομαι εδώ μπροστά στον Θεό, που είναι ο απόλυτος κριτής μου… δεν σκότωσα τη σύζυγό μου. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αθωότητά μου, όσο ο Κύριος μου το επιτρέπει. Δεν σκότωσα τη σύζυγό μου», είπε ο Κέιλεμπ Φλιν, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

BREAKING: Caleb Flynn, convicted of murdering his wife Ashley Flynn, maintains his innocence during his sentencing hearing. “I have unfortunately lied about a lot of things over the last couple of years. But as I stand here before God, who is my ultimate judge… I did not kill my wife. “I will continue to fight for my innocence as long as the Lord allows me to do this.” “I did not kill my wife.” — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Η υπεράσπισή του έχει προαναγγείλει ότι θα υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης για την ισόβια κάθειρξη. Συγκεκριμένα ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μάλιγκαν, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν προμελέτη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απιστία του πελάτη του δεν συνιστά απόδειξη για τη δολοφονία της συζύγου του.