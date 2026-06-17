Ισόβια κάθειρξη, χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους, επιβλήθηκε σήμερα σε έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία οκτώ γυναικών σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο λόγος για τον Ρεξ Χιούερμαν, ο οποίος στις αρχές Απριλίου δήλωσε ένοχος για την απαγωγή, τον βασανισμό και τον φόνο επτά γυναικών στο Λονγκ Άιλαντ, εγκλήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 1993 και 2010. Επιπλέον, ομολόγησε και μια όγδοη δολοφονία, για την οποία δεν του είχαν ασκηθεί μέχρι πρότινος διώξεις.

Η μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε την περίοδο 2010-2011, όταν εντοπίστηκαν τα λείψανα περίπου δέκα ανθρώπων κατά μήκος της ακτής Γκίλγκο Μπιτς, σε απόσταση μόλις μίας ώρας από το κέντρο της Νέας Υόρκης.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του Νεοϋορκέζου αρχιτέκτονα το 2022, ερευνώντας ένα όχημα ιδιοκτησίας του, μέσα στο οποίο μάρτυρες είχαν δει ένα από τα θύματα.

Η σύλληψή του ακολούθησε το καλοκαίρι του 2023. Στη συνέχεια, οι ανακριτές συγκέντρωσαν αδιαμφισβήτητα στοιχεία DNA και ψηφιακά πειστήρια (όπως τηλεφωνικά αρχεία και δεδομένα υπολογιστών) από το σπίτι του στο Μασαπίκουα Παρκ, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκαν οι σοροί.

Η υπόθεση, που έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και έχει γίνει αντικείμενο αρκετών ντοκιμαντέρ, πυροδότησε και αντιδράσεις. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα είχαν προχωρήσει πολύ ταχύτερα εάν τα θύματα δεν ήταν εργαζόμενες στο σεξ.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα όσα ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα», δήλωσε ο Χιούερμαν λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του, σύμφωνα με το CNN. Όταν ο δικαστής Τίμοθι Μάζεϊ -ο οποίος χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «δειλό» και «αποκρουστικό, ασήμαντο άνθρωπο»- τον ρώτησε αν έχει μετανιώσει, εκείνος απάντησε καταφατικά.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας Ρέι Τιέρνεϊ εξέφρασε την αντίθετη άποψη, δηλώνοντας ότι ο κατά συρροή δολοφόνος «το μόνο για το οποίο λυπάται, είναι που πιάστηκε».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ