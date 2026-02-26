Το αποκαλούν ήδη «ιστορική χιονοθύελλα του 2026» στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόκειται για ένα από τα πλέον σφοδρά κύματα κακοκαιρίας την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ. Ισχυρές χιονοπτώσεις πλήττουν από την αρχή της εβδομάδας τη Νέα Υόρκη και όλο το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι αρχές μιλούν για «χιλιάδες σημεία ζημιών» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με συνεργεία να δουλεύουν ασταμάτητα σε 18ωρες βάρδιες

Το Σέντραλ Παρκ σκεπάστηκε από λευκό πέπλο που ξεπέρασε τα 50 εκατοστά, το ένατο υψηλότερο ρεκόρ στην πρόσφατη καταγεγραμμένη ιστορία του. Το Ρόουντ Άιλαντ επλήγη ακόμη περισσότερο, με το Πρόβιντενς να δέχεται διπλάσια χιονόπτωση από τη Νέα Υόρκη.

Σε πολλές περιοχές της Νέας Υόρκης, τα πεζοδρόμια παραμένουν αδιάβατα, με άτομα με αναπηρία να καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν. «Βρίσκεις ένα καθαρό σημείο και μετά ένα μονοπάτι 15 εκατοστών που δεν χωρά ούτε καρότσι ούτε περιπατητήρα», αναφέρει εκπρόσωπος του Κέντρου Ανεξαρτησίας Ατόμων με Αναπηρία.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, φοιτητής έχασε τη ζωή του από μονοξείδιο του άνθρακα, όταν προσπάθησε να φορτίσει το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητο, του οποίου η εξάτμιση είχε φράξει από το χιόνι.

Οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι η χιονοθύελλα περιείχε συνολικά 9,46 δισεκατομμύρια τόνους νερού.

Δείτε Live εικόνα από την Times Square: