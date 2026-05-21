Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, μετέδωσε την Πέμπτη (21/5) το Iranian Labour News Agency (ILNA).

REPORT: A final draft of a U.S.-Iran agreement has been reached, including an immediate ceasefire, freedom of navigation through the Strait of Hormuz, gradual sanctions relief, and negotiations on outstanding issues, Al-Arabiya claims. pic.twitter.com/zmEXAWos5n — Open Source Intel (@Osint613) May 21, 2026

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης.

Παράλληλα, το Iranian Labour News Agency αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν, επίσης, να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει ακόμη τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσει, εντός επτά ημερών, νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί συνολική συμφωνία για την αποκλιμάκωση και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι υπάρχουν «ορισμένα θετικά σημάδια» πως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ίσως βρίσκεται κοντά. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι οι συνομιλίες προχωρούν.

Ο Τραμπ επιμένει ότι θα πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι «εντέλει» οι ΗΠΑ θα πάρουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης ότι δεν προτίθεται να παραδώσει το υλικό αυτό.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει θαφτεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η ανάκτηση του ουρανίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Αμερικανού προέδρου στον πόλεμο, καθώς επιμένει ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.