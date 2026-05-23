ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για άλλες 60 ημέρες, ανέφεραν το Σάββατο (23/5), οι Financial Times, επικαλούμενες πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την Ινδία, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη.

Όπως δήλωσε το Σάββατο (23/5), έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συζητήσεις της Ουάσιγκτον με το Ιράν και οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» σχετικά με το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ακόμη και τώρα που σας μιλώ, γίνονται κάποιες ενέργειες. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί.

Συζητούν μνημόνιο συνεννόησης

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε το Σάββατο (23/5), ότι Ιράν και ΗΠΑ επικεντρώνονται στην «οριστικοποίηση» ενός μνημονίου συνεννόησης.

«Οι διαφορές μειώθηκαν, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία», είπε. «Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα η Τεχεράνη έκανε γνωστό ότι ρίχνει το βάρος στις διαπραγματεύσεις στον «τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» και «δεν συζητά τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος».

«Πολύ μακριά και πολύ κοντά»

Ακόμη, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως «βρισκόμαστε πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά (στη συμφωνία)», αλλά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να αλλάζουν τη στάση τους.

«Αυτή την εβδομάδα παρατηρήθηκε μια τάση άμβλυνσης των διαφωνιών, αλλά πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες», τόνισε.

Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία και η «εχθρότητα» των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν είναι μακροπρόθεσμη, οπότε δεν μπορεί κανείς να περιμένει να επιτευχθεί αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Όπως είπε, «σημαντικό ζήτημα παραμένει η πειρατεία (σ.σ.: ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ), αλλά προτεραιότητά μας είναι ο τερματισμός του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στον Λίβανο».

Σύμφωνα με τον Μπαγκάι, οποιοσδήποτε μηχανισμός αφορά τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό, και οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.