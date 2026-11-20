Ισραήλ και ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαπολύσουν νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανησυχεί για το πόσο γρήγορα οι Ιρανοί ανοικοδομούν τις δυνατότητες παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων τους, καθώς και για τον ρυθμό με τον οποίο η Τεχεράνη εργάζεται προκειμένου να θωρακίσει τις στρατιωτικές και πυρηνικές της υποδομές από επιθέσεις, μεταφέροντάς τες υπόγεια, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα στο CBS News.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν ενδέχεται να επιδιώκει την ανάπτυξη χημικών ή βιολογικών όπλων, αν και δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του.

Μήνες έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν απέτυχαν να οδηγήσουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν αρνείται ακόμη και να συζητήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν αποδεχθούν έξι ακόμη βασικούς όρους.

Ο στρατός του Ισραήλ είναι προετοιμασμένος για έναν νέο γύρο συγκρούσεων με το Ιράν και βρίσκεται σε ύψιστη αμυντική ετοιμότητα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση της Τεχεράνης, δήλωσαν οι πηγές στο CBS News.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε να εξαπολύσει μια νέα κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ, αλλά οι πηγές ανέφεραν στο CBS News ότι παραμένει ασαφές εάν ο κ. Τραμπ επιθυμεί να διατάξει νέα στρατιωτική δράση και, εάν ναι, τι είδους. Ο πόλεμος αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην ήττα των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές και παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντική ισχύ πυρός στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών και δύο αεροπλανοφόρων με τις συνοδευτικές ομάδες κρούσης τους, που ανέρχονται σε δεκάδες πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Τόσο για τον κ. Τραμπ όσο και για τον Νετανιάχου, οι οποίοι ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο με το Ιράν πριν από σχεδόν εννέα μήνες με ένα μαζικό κύμα πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το χρονικό περιθώριο για οποιαδήποτε νέα συνεργατική δράση ενδέχεται να στενεύει.

Ο Νετανιάχου ενδέχεται να χάσει τη θέση του πρωθυπουργού τις επόμενες εβδομάδες λόγω των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών του Ισραήλ στα τέλη του περασμένου μήνα. Εν τω μεταξύ, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του κ. Τραμπ θα χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου τον Ιανουάριο, δίνοντας στους πολιτικούς του αντιπάλους πολύ μεγαλύτερο λόγο στη χρηματοδότηση του πολέμου.

Ούτε το γραφείο του Νετανιάχου, ούτε ο στρατός του Ισραήλ απάντησαν στα αιτήματα του CBS News για σχολιασμό σχετικά με τον σχεδιασμό τυχόν νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, οι οποίες θα αποτελούσαν τον τρίτο γύρο μεγάλων εχθροπραξιών. Ο Λευκός Οίκος και ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις τρέχουσες σκέψεις εντός της κυβέρνησης, αλλά Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι είναι έτοιμοι να εκτελέσουν οποιεσδήποτε εντολές δώσει ο κ. Τραμπ. Με τις δυνάμεις να βρίσκονται ήδη σε θέση, μια νέα επιθετική επιχείρηση θα μπορούσε να στηθεί εντός δύο έως τεσσάρων ημερών, εάν δινόταν μια τέτοια εντολή.

Ο κ. Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Τεχεράνη έχει απορρίψει οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ή οποιεσδήποτε συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα, εάν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν σε επτά βασικά αιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και της άρσης του αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών και των πλοίων του Ιράν.

Παράλληλα με την αυξανόμενη ανησυχία για την ενισχυόμενη ικανότητα του Ιράν να παράγει συμβατικά όπλα, για την οποία το ίδιο το καθεστώς έχει κομπάσει, ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε επίσης το ενδεχόμενο η Ισλαμική Δημοκρατία να εργάζεται για την απόκτηση βιολογικών ή χημικών όπλων.

«Κοιτάζουν τα αέρια, κοιτάζουν τα βιολογικά, επειδή τους αποκλείσαμε από τα πυρηνικά», δήλωσε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφο του Fox News στην Κίνα, ενόψει της συνάντησής του με τον Ρώσο και τον Κινέζο ομόλογό του.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε τους ισχυρισμούς την Πέμπτη, συγκρίνοντάς τους με τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι το Ιράκ ανέπτυσσε όπλα μαζικής καταστροφής πριν από την εισβολή που εξαπέλυσε ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους το 2003.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δυσοίωνους νέους ισχυρισμούς και ένα αφήγημα που φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο δόλιο σενάριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σε ανάρτησή του στο X.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει σαφές μήνυμα για το αν προτίθεται να διατάξει μεγάλη νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Δήλωσε στο Fox News την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά σε μια συμφωνία που να αισθάνεται ότι θα διαρκέσει, ενώ επανέλαβε επίσης την απειλή του για χρήση βίας.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα τελειώσουμε τον πόλεμο»

«Θα το τελειώσω», είπε ο κ. Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο. «Ναι, σύντομα. Εννοώ, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα το τελειώσουμε».

Την Πέμπτη, ωστόσο, δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 ότι «δεν βιάζεται να πάρει καμία απόφαση», υποδεικνύοντας μια προθυμία, όχι για πρώτη φορά, να αφήσει το αδιέξοδο να συρθεί έως το 2027.

«Θα δούμε τι θα γίνει μετά την αρχή του έτους», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, συναντήθηκε την περασμένη Τετάρτη με κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ για αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε ως «κοινή, συνολική αξιολόγηση της κατάστασης».

Ο ανώτατος στρατηγός του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς και ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, ήταν μεταξύ των ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων που συναντήθηκαν με τον Κούπερ.

Η επιβεβαίωση από τις ισραηλινές Αρχές της παρουσίας του διευθυντή της Μοσάντ στη συνάντηση ήταν ασυνήθιστη και πολλοί στη χώρα την εξέλαβαν ως ένδειξη ότι το Ιράν αποτελούσε βασικό θέμα συζήτησης.

Ο Γκόφμαν συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο οποίος σπάνια φεύγει από τη χώρα, δεν πήγε για μια σύντομη επίσκεψη αστραπή, αλλά για μερικές ημέρες. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα στο τραπέζι», δήλωσε ο Ερέζ Βίνερ, πρόεδρος του Φόρουμ Άμυνας και Ασφάλειας του Ισραήλ, μιας ισραηλινής δεξαμενής σκέψης με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Εάν ληφθεί η απόφαση να οδηγηθεί το Ισραήλ πίσω σε πόλεμο με το Ιράν, αυτό θα συμβεί σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή για τον Νετανιάχου.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, στον απόηχο των εκλογών του περασμένου μήνα, έχουν αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αφήνοντάς τον δυνητικά στην εξουσία για λίγες μόνο εβδομάδες ακόμη, ενδεχομένως και λιγότερο.

Από τότε που έχασε την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, ο Νετανιάχου υποστηρίζει προς τους αντιπάλους του και προς την ισραηλινή κοινή γνώμη ότι απαιτείται κυβέρνηση εθνικής ενότητας για την αντιμετώπιση των πιεστικών απειλών ασφαλείας της χώρας. Εδώ και καιρό κατηγορεί το Ιράν ότι τρέφει φιλοδοξίες για την κατασκευή πυρηνικών όπλων και έχει θέσει το ζήτημα αυτό στην κορυφή των απειλών.

Τα πυρηνικά του Ιράν

Το Ιράν ανέκαθεν αρνούνταν οποιαδήποτε επιθυμία κατασκευής πυρηνικών όπλων, αν και αφότου ο πρόεδρος Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από μια προηγούμενη διεθνή πυρηνική συμφωνία κατά την πρώτη του θητεία, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε σημείο πολύ πέρα από τις ανάγκες των μη στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων.

Οι διεθνείς παρατηρητές πιστεύουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει απόθεμα περίπου 900 λιβρών (περίπου 408 κιλών) ουρανίου εμπλουτισμένου σε καθαρότητα 60% κάπου κάτω από τα συντρίμμια των σοβαρά κατεστραμμένων πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Σε αυτό το επίπεδο, το υλικό απέχει μόνο ένα μικρό τεχνολογικό βήμα από τον εμπλουτισμό σε βαθμό κατάλληλο για όπλα.

Παρά τις ανησυχίες, ορισμένοι από τους πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου πιστεύουν ότι προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα πίσω στον πόλεμο για να αποφύγει την απώλεια της εξουσίας. Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποίησε ενημερώσεις ασφαλείας με ορισμένους από αυτούς τους αντιπάλους, ένα ασυνήθιστο βήμα που, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να υποδηλώνει το ενδεχόμενο επικείμενης στρατιωτικής δράσης.

Ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε τον Νετανιάχου πριν από τις ισραηλινές εκλογές και δήλωσε ότι θα προτιμούσε επίσης να συνεργαστεί με τον δεξιό Ισραηλινό ηγέτη σε οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Οι εικασίες για μια μεγάλη νέα επιχείρηση έρχονται εν μέσω ανανεωμένων ανταλλαγών πυρών αντιποίνων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγμα στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως αυτοάμυνα σε απάντηση σε ιρανικά πλήγματα με στόχο αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, τα οποία ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι αναχαιτίστηκαν. Το Ιράν εξαπέλυσε επίσης πλήγματα κατά του Κουβέιτ αυτή την εβδομάδα, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι δεν προκάλεσαν ζημιές.

Το Ιράν ετοιμάζεται σε περίπτωση που ξεκινήσουν εκ νέου οι εχθροπραξίες

Το ιρανικό καθεστώς προετοιμάζεται, δημόσια, για ανανέωση των εχθροπραξιών και έχει προειδοποιήσει ότι η απάντησή του σε οποιαδήποτε νέα επίθεση θα φτάσει πιο μακριά από τις προηγούμενες ενέργειές του.

Ιρανοί κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών του ισχυρού Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έχουν απειλήσει να διευρύνουν τα αντίποινα ώστε να στοχεύσουν όχι μόνο το Ισραήλ και τις αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στα κράτη του Περσικού Κόλπου, αλλά και αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, ενεργειακές υποδομές του Κόλπου και υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου.

Πρόσφατη δήλωση που αποδίδεται στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε ότι σε περίπτωση επιστροφής σε ανοιχτές εχθροπραξίες, «δεν θα υπάρξει γεωγραφικό όριο για τους ιρανικούς πυραύλους».